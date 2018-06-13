暖男炎亞綸 自爆單戀苦

炎亞綸將漢米爾頓自動計時機械表戴在袖子外，看著秒針滑過表盤，感覺很療癒。服裝提供LOEWE。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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漢米爾頓飛行雙曆Khaki Pilot Day Date百年紀念表，3萬2300元。（HAMILTON提供）
漢米爾頓卡其陸戰腕表，採用軍綠色尼龍表帶，陽剛味十足，2萬7600元。（HAMILTON提供）
漢米爾頓百老匯石英三針腕表，1萬9300元。（HAMILTON提供）
炎亞綸對「時間哲學」有一套獨特見解，戴漢米爾頓百老匯石英三針腕表，展現運動風的率性與帥氣，活力十足。服裝提供LOEWE。（JOJ PHOTO攝）
漢米爾頓百老匯自動計時腕表，6萬100元。（HAMILTON提供）

「美聲小鮮肉」炎亞綸外型條件不在話下，且是多才多藝、能歌又能演的雙棲男星。不過他自爆，多年前他曾陷入單戀，淪為暗戀對象的備胎，只能默默守著對方，最後還眼睜睜地讓她離去，投入別人的懷抱。

不求回報 敢愛也敢表達

「現在想到，還是很痛！」炎亞綸笑說，後來他首度參與大陸戲劇《一路繁花相送》的演出，在戲中飾演自虐、單戀的暖男角色，贏得一致好評，其實那份對女主角不求回報的付出，就是他在現實人生的寫照。向來以敢言著稱的他說，自己是個敢愛、也敢把愛說出來的人，說話直率真誠，就像最近推出的單曲《最想去的地方》是首情歌，也是內心對愛情的渴望。

這回炎亞綸受邀拍攝漢米爾頓（Hamilton）腕表時尚專題，佩戴漢米爾頓充滿陽剛味的飛行機械表，他說，他非常喜歡機械表的秒針輕輕滑過表盤的感覺，不帶痕跡似的，非常療癒，「你知道嗎？時間只是一種幻覺，像這只沒有數字的表，就像是時間不見了、超越了……！」發表他對「時間」心領神悟的獨到見解。

帥氣穿戴 長袖衫新表情

炎亞綸佩戴漢米爾頓今年春夏最新款的百老匯雙色表盤三針腕表和百老匯計時腕表，搭配LOEWE男裝，展現充滿青春帥氣的時尚風情，例如將手表戴在長袖罩衫的袖子上，捲起袖子，更加帥氣有型。

漢米爾頓搭配卡其軍綠帆布表帶或仿舊皮革表帶的卡其陸戰系列腕表，則充滿濃濃陽剛味；今年歡慶品牌第一款飛行表問市100年，推出飛行雙曆Khaki Pilot Day Date百年紀念表，也是本季表界的矚目焦點。

(中國時報)

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