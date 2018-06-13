E3大展 經典遊戲喜見續集

2018年06月13日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

Ubisoft創意總監Laurent Malville於E3展，曝光《Starlink Battle for Atlas》新內容。（法新社）

繼2013年在PS3推出第1集後，終於在今年的E3遊戲展上公開全新《The Last of US 2最後生還者2》PS4獨占大作，上市日期未定。（PlayStation提供）

今年E3上兩大經典人氣遊戲《魔物獵人：世界》及《Final Fantasy XIV》預告將進行跨界合作，讓不少電玩迷引頸以待。（翻攝《Final Fantasy XIV》官方YouTube）

遊戲界盛事「Electronic Entertainment Expo電子娛樂展2018」（以下簡稱E3）在美開展，PlayStation、Xbox發表會強打經典大作續集或跨界合作，像《The Last of US 2最後生還者2》在5年後終於推出新作，而《魔物獵人：世界》及《Final Fantasy XIV》更宣布今年將有跨界合作，讓電玩迷感到驚喜。

破紀錄 Xbox發表52款遊戲

PlayStation今年以多款獨占的PS4及PS VR的新遊戲為發表會重點，但發表會登場的《The Last of US 2最後生還者2》，自2013年在PS3上推出後就沒有續作，今年終於在PS4首推全新獨占新作，讓不少玩家都摩拳擦掌準備入手，目前上市日期未定；至於「PS5」到底什麼時候才會有機會推出，官方就回應因目前PS4仍在壯年期，未來3年內都不會推出新機種。

而Xbox今年舉辦有史以來規模最大的展前發表會，不僅邀來上千位的玩家粉絲到現場，更一口氣發表了破紀錄的52款遊戲，當中包括18款獨占、15款全球首發的遊戲，像是《Forza Horizon 4極限競速：地平線4》就加入了Xbox Game Pass，而且更是Xbox One及Windows 10獨占的全球首發遊戲，這次也是2年後的新作，玩家可在原生4K和HDR下體驗英國風光，10月2日將於全球正式發布。

等10年 《惡魔獵人5》有影

另外今年還有不少讓電玩迷振奮的消息，當中包括遊戲界2大經典人氣大作《魔物獵人：世界》及《Final Fantasy XIV》宣布預計今年夏天即將展開合作，雖然詳情還沒公布，但YouTube上已釋出全新宣傳影片，還有等了10年的《Devil May Cry 5惡魔獵人5》也終於預定在2019年首季在PS4、Xbox One及PC上登場。

(中國時報)