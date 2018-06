E3大展 經典遊戲喜見續集

2018年06月13日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

Ubisoft創意總監Laurent Malville於E3展,曝光《Starlink Battle for Atlas》新內容。(法新社)

繼2013年在PS3推出第1集後,終於在今年的E3遊戲展上公開全新《The Last of US 2最後生還者2》PS4獨占大作,上市日期未定。(PlayStation提供)

今年E3上兩大經典人氣遊戲《魔物獵人:世界》及《Final Fantasy XIV》預告將進行跨界合作,讓不少電玩迷引頸以待。(翻攝《Final Fantasy XIV》官方YouTube)

遊戲界盛事「Electronic Entertainment Expo電子娛樂展2018」(以下簡稱E3)在美開展,PlayStation、Xbox發表會強打經典大作續集或跨界合作,像《The Last of US 2最後生還者2》在5年後終於推出新作,而《魔物獵人:世界》及《Final Fantasy XIV》更宣布今年將有跨界合作,讓電玩迷感到驚喜。

破紀錄 Xbox發表52款遊戲

PlayStation今年以多款獨占的PS4及PS VR的新遊戲為發表會重點,但發表會登場的《The Last of US 2最後生還者2》,自2013年在PS3上推出後就沒有續作,今年終於在PS4首推全新獨占新作,讓不少玩家都摩拳擦掌準備入手,目前上市日期未定;至於「PS5」到底什麼時候才會有機會推出,官方就回應因目前PS4仍在壯年期,未來3年內都不會推出新機種。

而Xbox今年舉辦有史以來規模最大的展前發表會,不僅邀來上千位的玩家粉絲到現場,更一口氣發表了破紀錄的52款遊戲,當中包括18款獨占、15款全球首發的遊戲,像是《Forza Horizon 4極限競速:地平線4》就加入了Xbox Game Pass,而且更是Xbox One及Windows 10獨占的全球首發遊戲,這次也是2年後的新作,玩家可在原生4K和HDR下體驗英國風光,10月2日將於全球正式發布。

等10年 《惡魔獵人5》有影

另外今年還有不少讓電玩迷振奮的消息,當中包括遊戲界2大經典人氣大作《魔物獵人:世界》及《Final Fantasy XIV》宣布預計今年夏天即將展開合作,雖然詳情還沒公布,但YouTube上已釋出全新宣傳影片,還有等了10年的《Devil May Cry 5惡魔獵人5》也終於預定在2019年首季在PS4、Xbox One及PC上登場。

