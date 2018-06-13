三星科技結合美食 五感滿足

2018年06月13日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

晶華酒店廚藝團隊也曾利用投影，讓美食更有看頭。（本報資料照片）

Devialet在今年與主廚陳昶福合作推出一場聽覺饗宴，目前只剩6月30日最後一場限量活動。（翻攝自Devialet官方網站）

台灣三星與台北文華東方酒店「雅閣」推出的「點食晨金LetsGold」活動，6月中下旬到7月中，消費者可限時限量搶先預訂。 （三星提供）

台灣三星首次跨足餐飲界，與米其林一星的台北文華東方酒店「雅閣」聯手，推出以科技與餐飲結合的「點食晨金LetsGold」體驗。（三星提供）

有什麼是科技不能結合的？科技當然可以移到餐桌，讓饕客除了品嘗美食，還能在視、聽上更多的享受，本月台灣三星就首度跨界打造「點食晨金LetsGold」活動，以科技帶來五感用餐情境的全新體驗。

台灣三星的創意一直不讓消費者失望，這次就帶來了以科技與美食結合的「點食晨金LetsGold」概念活動，與甫榮獲米其林一星的台北文華東方酒店「雅閣」合作，邀請了其首席主廚謝文打造專屬的#LetsGold星級菜單，在活動中將會以Galaxy S9「晨漾金」、VR、Bixby等旗下科技產品串連各種用餐情境，訴求讓五感都滿足。

科技串連用餐情境

點食晨金LetsGold訴求，當饕客準備低頭品嘗美味的牛排前，可以看到牛群橫奔過大草原，享受著微風下，邊聆聽莫札特的21號鋼琴協奏曲的第二號樂章，當你拿下VR眼罩時，香氣滿溢的牛排就已經端到你眼前，目前活動預計在6月中旬至7月中進行，細節雖仍未公布，但有興趣的消費者可限時限量搶先預訂。

Le Petit Chef客座時間延長

科技與美食今年話題不斷，像晶華酒店將「世界上最小的廚師— Le Petit Chef」從法國帶來台灣，透過立體光雕以及特製餐碟，就會看到小廚師的動畫故事，而客座的時間目前也延長至7月31日。

而音響名牌Devialet則與主廚陳昶福合作，推出結合品牌高級音響及美食的「聽覺饗宴」，不僅採有機食材料理，在現場更可聽到從360度音響所播的微風、鳥叫及蟲鳴聲，為食客帶來「餐桌即農場」的體驗，本月30日將迎來最後一場用餐體驗。

(中國時報)