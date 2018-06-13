身體乳滿意度第1 CeraVe進軍台灣

CeraVe主打明星商品長效清爽保溼乳236ml，409元。（CeraVe提供）

友善列印
中國時報
報導
理膚寶水淨痘無瑕極效精EFFACLAR DUO (+) 40ml，950元。（理膚寶水提供）
CeraVe長效潤澤修護霜340g，579元。（CeraVe提供）
CeraVe來台，萊雅集團專業醫學美容事業部亞太區副總裁Ninell Sobiecka（左）、台灣萊雅集團總裁陳敏慧到場力挺。（CeraVe提供）

敏感肌市場需求大，萊雅集團旗下「理膚寶水」一支獨秀，稱霸市場，而該集團最近再引進美國皮膚科醫師共同研發保養品牌CeraVe，在敏弱肌保養持續深耕。

CeraVe榮獲美國身體乳市場滿意度第1名、亞馬遜身體乳品牌銷售第1名，品牌進軍亞洲市場選台灣為首站，萊雅集團專業醫學美容事業部亞太區副總裁Ninell Sobiecka表示，CeraVe擁有全球最完整「神經醯胺Ceramides」研究與領先業界的獨家專利「MVE長效保溼導入技術」，全系列產品通過「美國溼疹協會安心認證」，均不含香精、不生粉刺配方，不含刺激性致敏成分，適合敏感性皮膚，這次首度登台也特別強打美國消費者最喜愛3大明星產品系列：皮膚清潔、身體保溼、臉部潤澤等系列。

理膚寶水備受全球皮膚科醫師青睞，穩坐敏弱肌市場龍頭，品牌投入青春痘控油抗痘科技與臨床實驗超過30年，今年推出專為油痘膚設計，強化升級淨痘無瑕極效精華EFFACLAR DUO（+） 。

(中國時報)

三星科技結合美食 五感滿足 紅底鞋王複刻黛妃愛鞋

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。