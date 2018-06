2018年06月13日 04:10 中國時報 陳冠良

1暗中閃爍著一點火光,忽強忽弱,像是一枚人間迷路的星星,躑躅發愁。

拖拉行李箱的空隆聲迴盪夜街的寂曠。回頭一見我落後,便囑我跟緊點,彷彿在你眼皮底下,我仍隨時都有被藏在暗影裡吸菸的魁壯漢子給擄走的危機。

亮著手機屏幕慘白的光,循著無啥小路用的導航軟體指引,我們其實也是兩枚失途的星星。異國陌生的街巷是未被探勘過的星系,我們明明已然身在其中,卻像每天與人擦身而過那般,可以毫不相干。完全盲目的德文路牌安然如常地杵著,面對我們試著找出一點道理的糊塗,只是一派的無關緊要。

城市無所不在的塗鴉素來獨樹一幟,非風格特色,而是鑿在骨子底的東西。那些脫韁的想像,任性的顏彩,日晝裡安靜蟄伏,夜色的掩飾下卻影影綽綽地騷動起來,張牙舞爪的,有點悚然有點忘形,好像一牆接著一牆的祕密狂歡派對。而我三步五步經過,如一個解嗨的不速之客。

沿街一些餐館裡酒正酣耳正熱,我們凍得只有兩管鼻水痛快奔騰。方向正確無誤,地圖上清楚顯示住宿位址就在近處,偏不知哪個關口岔了道,像握有密笈卻參不透要訣,兜兜轉轉鬼打牆,簡直就是咫尺天涯了。兩個來來回回的旅人身影,在肚腹暖暖的食客不經意的一瞥中,不知是狼狽而已,或者還添有一絲淒涼?

2

十一月的柏林清晨,天光遲,晃悠晃悠的,不擔憂誤了誰的行程。

窗玻璃外整片的灰冷調子,一天要怎麼開始幾乎沒有眉目。旅人的時間是日常以外的奢侈,一絲浪費都罪惡,裹起大衣,圈緊圍巾,先殺出門再說。

街口那間咖啡館是說起話來呼吸微促的房東太太蘇珊娜女士的私心推薦。

店裡從食物到陳設皆拼湊路線。多款貝果葷素餡料混搭,各司其味,互不搶戲,嚼醒了我舌頭的新鮮感。桌椅擺飾無一物一件重覆,顯然是經年累月這兒撿那兒蒐的成果,款式不拘,堪用就得,儼然一座小型跳蚤市場。

實在惦念那食物滋味,期間又光顧了第二回。忙進忙出的高鼻子女人,上次沒見著,冷峻模樣不像店員,判斷該是店主人。她手腳索利熟練,面孔卻板板地似尊刻得生硬的雕像,對我們不苟言笑倒也罷了,猜忖她大概心情微恙,然而眼見她對另一組自舊金山來旅行的老夫婦親切躬腰,有問必答,你我相覷,心裡一股「我們是不是哪裡得罪她了?」的猶疑。

她讓我想起專售設計禮品的百貨店裡那位在櫃台做結帳服務的年長女士。窄窄的臉孔,身形瘦削,銀灰髮絲梳得熨貼,一副架在頭上的眼鏡看起來很是精打細算的樣子。當我們嘗試英語溝通,她卻堅持德語應答,雞同鴨講的局面一度演變比手畫腳。若非她始終輕輕掛在嘴角的笑意,使人意會她可能不諳英語,我也許會認定她打心底不屑任何母語以外的語言。

上回穿黃色防風夾克的男子又進門兜售德版「大誌」(The Big Issue)了。同一期,同一套寒暄的開場白,不同的是,他徹底忘了已經賣過一分給我們。

3

雲破了綻,光才漏了縫。連著好些天,柏林都是乍雨乍晴的脾氣。

既然捉摸不定,也就效尤熙攘行人遇雨不打傘不怕濕的態度──隨它去罷!

廢棄的老舊工廠建築群,現在是匯聚各類藝文活動的開放式社區。固定的日子有市集。穿越尚在沉睡的園區,說是有所用途,部分的頹傾還是任由蔓草叢茂。昨夜一場急雨過的水窪映著小心翼翼的腳步,一旁顛顛倒倒的落腮鬍男人浸淫通宵達旦的茫醉裡,戴著毛帽的白鬍子老人一路撿拾,拎滿兩手空酒瓶。

路上的樹脫盡綠衣了,嶙峋枝骨像火吻後的乾癟。有些反骨的,抖擻一身噴泉似的燦黃碩葉,像嚴冬了還捨不得換掉秋裳。偶爾,陰天午後,無雨,霧會低低的沉澱下來──低到把高高的電視塔幾乎整座隱形了。

愛因斯坦故居吃了昂貴早餐,朝拜過包浩斯博物館,搭乘的公車駛向國會大廈,將近勝利女神紀念碑前,停靠的幾站都是城市綠地公園邊緣,幅員之遼闊可見一斑。挺拔林木疏疏密密,墜鋪一地褐紅葉床仍不見頂禿,蜿蜒小徑掩在其間若隱若現,彷彿通往什麼化外秘境。若不是細雨濛濛,泥濘難行,恐怕已經半途跳車去探個究竟。你說陽光的日子肯定夢幻極了,我想像起金色光芒篩過葉隙的斑斕迷離。西柏林的氣質正經得叫人冷感,那片林子的原始生氣於是格外活潑。

那道圍牆即便不是冷戰歷史的餘燼,卻也掐頭去尾,只算殘跡了。剩下的段落,身上不記載傷痛,已非兩個半城壁壘分明的界線,如今它輕盈得只是一處被觀光的地標。不止圍牆,很多過去疤痕般的遺存地,遊客們一陣風一場雨般喧嘩過紛攘過,鏡頭怎樣取角拍照才是更介意的事。布蘭登堡門的廣場上,遇見獨身旅行的黑人女子央你為她門前留影,喬好距離位置之後,手機裡的她赫然拉開鍊得嚴實的皮夾克,不畏凜寒,挺起薄薄細肩背心撐著的豐滿胸乳,自信而歡快地變換多款嫻熟,仿若演練無數次的招牌動作。

較之西,東柏林的形容落魄,但性感。這半城陳舊了,可是舊的只是輪廓。不剷除,不抹滅,並非擱置荒蕪。它敞懷迎向所有來妝綴、發掘與豐富的種種靈感,哪管如何膽大妄為,詭異畸形,甚至無聊滑稽,它都接納下來慢慢消化磨合。若擬人的性情,我以為就是外冷內熱了。

柏林柔軟的身段,低調卻早已盛名遠播的獨立書店Motto是非常具體而微的例子。

大街旁,過穿堂,不刻意擺佈的正方櫥窗像是家中廳室用來填補空白的掛畫。踏入頗沉的玻璃門扉後,地窖般既蔭涼又陷圍的窘迫感一下扯緊了神經,那緊張不是窒息,是一眼即預感空間裡充斥太龐雜的創意,埋伏的驚喜,興奮著目不暇給又隱憂遺漏錯失。櫃檯裡五官十分日本味的亞裔女生細聲答應著一群穆斯林女孩的查詢,未見其他客人,或店員,可是耳畔明明擾動著許多沓沓人聲。凝神留意,啊,原來是揚聲器播放的背景音樂。說是音樂並不精準。對話般的咿咿嗚嗚不成語,像梵音嘛卻無音律,倒更近似單純的發聲練習,短促、凌亂,失序的參差起落。狹窄店內陳列的出版品,在在顛覆傳統出版的可能與想像。主題,內容,形式,媒介材質到裝幀方式,要多偏鋒就有多偏鋒,小眾二字遠遠不足以歸類那些創作者的隨心所欲。

曾經的分裂,讓衝突成了一座城市的特色基調。然而,僅僅衝突是不夠的,彼此交融中還各自堅持本色不改才激盪出最大的魅力。

4

奇怪的是,回來以後,我想不起柏林的聲音。如果一座城市有屬於自己的聲音。

耳朵什麼時候被撳下靜音鍵?

記憶裡迴播的畫面缺失了音效剪輯,彷彿是孤獨自轉在失重銀河裡的無名星球,沒有聲音,那裡神秘的魔力就不會遭到洩漏。

你總形容柏林是一座超大型獨立美術館,就算走馬看花也俯拾皆是精彩的當代創作。但我感覺柏林更像是創作者們的行動工作室,他們自由自在,不羈浪遊地四面八方游擊,隨處隨機留下的,也許成品,可能半成品,卻讓城市迸射炫耀而吸睛的鋒芒。

「What Artists See When They Look At Art.」

這是我在某書店讀見的書名副標。

在我眼中柏林無疑是藝術的。而我不是藝術家,不清楚藝術家如何看待柏林,但我是這樣看柏林(藝術)的:沒有人應該是什麼樣子,在那裡,只有你想要什麼樣子就可以是什麼樣子。

