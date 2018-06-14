陸機艦頻繞台 時機敏感 對岸關注！四大軍情首長換人

圖為軍情局大門口。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
圖為憲兵指揮部大門。（本報資料照片）
正值大陸機艦頻繁繞台敏感之際，熟稔兩岸，兼具作戰及情報能力的軍情局長劉德良（左一）即將屆齡退役，將牽動四大軍情系統人事異動。包括憲兵指揮部指揮官許昌（左二起）及政戰局長聞振國都將屆齡、電展室主任劉德金傳也在本波異動名單之中。（本報資料照片）

在大陸機艦頻繁繞台，兩岸軍事敏感之際，軍中與情治系統相關4單位負責人，下半年都將異動，引起對岸關注。軍情局局長劉德良中將因60歲屆齡，將於本月底退役，繼任人選尚在作業中。四大軍情系統的憲兵指揮官許昌中將，將於9月屆齡，國防部政戰局長聞振國中將則在11月屆齡，電展室主任劉德金中將亦可望升任8軍團指揮官要職。

劉德良屆退 軍情局長5選1

軍方官員透露，由於軍情局近年來頗有績效，大陸國安單位亦掌握劉德良將於6月交棒，非常關注新任軍情局長人選。軍方官員說，新任局長人選目前還未定案，參謀總長李喜明上將前天找一位資深情報官員，共提出5位局長考慮人選，包括4位中將與1位少將，逐一徵詢。

據了解，這位資深情報官員並未提出最後建議，僅強調讓大陸感覺愈陌生，愈不了解者，才是最適任的局長，軍情局長個性不宜過於張狂，也不宜過於自信，必須是一位極低調，令中共摸不透的人。

據透露，在李喜明諮詢的人選中，有1位是國安局的中將，3位是國防部中將，一位情治單位少將，沒有女性。據情治界分析，軍情局長應該是現役中將接任的可能性較大，以往多由國防部指派，沒有國安局直接調任的前例，否則，國安局是否該還國防部一位中將職缺？

即將卸任的劉德良，將安排到退輔會事業單位遠榮公司任職。劉德良擔任軍情局長共3年10個月，任內對中共軍事動態情報的掌握有建樹，曾經因為一個建案，獲國防部頒發2枚通用獎章，2枚軍種獎章與100點的績效，依9點換算一個大功計算，是軍中近年少有的重大獎勵，另劉德良發獎金1千萬元予對岸吸收的情報對象，據透露，政府高層對劉德良的表現頗為稱許，日後可望另有重用。

3檢察首長出缺 6人入圍

此外，法務部檢察首長亦有異動，台中高分檢、花蓮高分檢及1個外島地檢署，共有3個檢察長職缺，現有6人入圍，預估會牽動一波檢察長地區調整。

民選檢審會委員昨召開「會前會」，建議出6人「入圍」名單，分別是高檢署襄閱主任檢察官費玲玲、高檢署主任檢察官呂丁旺、高檢署檢察官毛有增、法務部參事林豐文、廉政署組長汪南均、台南高分檢檢察官洪信旭。其中，汪南均、洪信旭之中，1人會調派外島檢察長。

(中國時報)

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