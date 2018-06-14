釣場蝦仔頭嘜吃！抗生素最嚴重超標15倍

2018年06月14日 04:10 中國時報 張理國 、 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

（消保處提供）

釣蝦場是不是水很髒、有加藥、蝦不能吃？行政院消保處近日調查全台47家釣蝦場蝦類品質，發現蝦品不合格率超過2成，比衛生農政單位檢測的不合格率還高，其中有蝦品被驗出抗生素羥四環黴素超標15倍，甚至發現不得檢出的抗生素四環黴素，民眾食用過後恐引發過敏反應，建議到釣蝦場食用蝦子，一定要清洗乾淨，避免生食、食用蝦頭。

消保處今年4、5月間會同台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、基隆市、彰化縣、屏東縣及宜蘭縣等9地方政府進行稽查，結果65件蝦類品質檢測有14件不符合規定，違規比率達21.5％；其中9件是羥四環黴素超出0.1ppm標準，還有1件同時驗出不得檢出的四環黴素，另有5件驗出歐索林酸超出0.1ppm標準。

消保官王德明指出，目前仍在限期改正期間，尚未開罰，倘若查出是養殖業者違規用藥，依照《動物用藥品管理法》可罰6~30萬元；如果是釣蝦場業者違規用藥，違反《食安法》，最重可罰2億元。

食用恐引發過敏

「2成用藥應該是低估了」雲林縣的養殖業者王坤禾指出，蝦子在狹窄的空間內容易相互刺傷，普遍都會投藥消炎，民眾很難從外觀上分辨有無投藥。釣蝦業者則喊冤「藥不是我們用的」，並指出，養殖業者會從源頭投藥，避免蝦子在運送過程中死亡。

漁業署養殖漁業組研究員鄭淑文說，歐索林酸、羥四環黴素都是為抑制細菌滋長用的抗生素，用在水產動物可以減少蝦子遭細菌感染的機率，但四環黴素對人體恐有失聰等風險，目前規定是不得用於水產。

要煮熟最忌生吃

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海指出，這些業者投藥用量相對低，身體足以代謝，不至於影響肝腎功能，只是擔心會增加過敏反應；有些人吃蝦會出現蕁麻疹等過敏反應，就誤以為是對蝦子過敏，其實有可能是對蝦子殘留的抗生素所引發的過敏反應。

對於愛在釣蝦場吃蝦的民眾，消保官王德明建議，食用釣蝦場的蝦，務必先清洗再烹煮，因為釣蝦場的水池有加色素並含有髒汙物質；其次「強烈建議」消費者要煮熟再吃，不建議沾「哇沙米」生食；最後則是要記得去除蝦頭，因為蝦頭最有可能殘留抗生素。

此外，消保處也調查47家釣蝦場建管及消防狀況，有30家建管不合格，未辦理建築物公共安全檢查簽證申報有11家，違建有19家；消防部分有16家不合格，主要為滅火器不符合規定有8家，排煙設備不符合規定有9家。

(中國時報)