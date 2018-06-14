川金會後 美卿蓬佩奧急訪北京！外傳北韓高官也抵華 陸方未證實

2018年06月14日 04:10 中國時報 楊家鑫 、 施施 ／台北報導 ／台北報導

美國國務卿蓬佩奧13日抵達南韓的烏山空軍基地。

世紀會晤「川金會」12日落幕，但昨日即傳出美朝高官先後抵達北京，向陸方說明川金會結果。對此，大陸外交部發言人耿爽13日證實，美國務卿蓬佩奧14日應大陸外交部長王毅之邀來華訪問。據悉這是蓬佩奧擔任國務卿後首次訪問北京。但對於北韓高官抵北京一事，耿爽未證實，僅表示：「目前沒有可提供的信息。」

應王毅之邀 通報峰會情況

大陸外交部發言人耿爽13日在例行記者會上，證實蓬佩奧將訪北京。耿爽說，蓬佩奧是應大陸國務委員兼外長王毅邀請，於14日訪問北京。屆時，雙方將就兩國關係發展及共同關心的重要國際和地區問題交換意見，美方將向中方通報美朝領導人新加坡會晤的有關情況。

耿爽表示，中美作為兩個大國，保持兩國關係健康穩定發展，不僅符合雙方的共同利益，也符合世界利益，是國際社會的普遍期待。

他強調，蓬佩奧此訪是近期陸美之間一次重要高層交往。中方希望通過蓬佩奧這次訪華，與美方增進瞭解、管控分歧、拓展合作，推動中美關係沿著正確軌道不斷向前發展。

打破讓陸邊緣化的說法

這是蓬佩奧4月26日就任美國國務卿後，首次訪問大陸。對此，淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中受訪時表示，蓬佩奧是此次川金會籌辦的核心人物，是川普信任的心腹。蓬佩奧的訪問再次打破美朝關係正常化會讓大陸邊緣化的說法，川金會能夠舉行，大陸在背後的影響力功不可沒，反倒是俄羅斯與日本的影響力被弱化。

李大中指出，川金會是年初朝鮮半島局勢緩和至今的總結，但並非結束。川金會成果的具體化需要大國的互信，頻繁的元首互訪才剛要開始，金正恩之後可能會再次訪問北京。

朝方高官專機 近京時「消失」

而13日南韓《朝鮮日報》報導，川金會落幕後，載著金正恩前往新加坡的國航CA62班機於12日晚間11時25分從新加坡起飛，飛返平壤，另一架國航CA63航班則於晚間11時40分起飛，原訂目的地為平壤，鄰近北京時，航班目的地資訊突然從航班追蹤網站Flightradar24上消失，13日上午5時29分才在北京首都機場降落。

南韓媒體推測，可能有朝方高層官員搭乘專機赴北京，向陸方說明川金會的結果，但大陸外交部未證實。

(中國時報)