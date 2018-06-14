美拆除北韓核危機引信後…下一步介入台海 國台辦批神邏輯

2018年06月14日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

美朝峰會解決北韓核危機後，美國是否將進一步介入台海問題？大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，這是一廂情願的「神邏輯」，是對國際形勢的重大誤判，也是對台灣民眾的蓄意誤導。他強調，任何人都不要低估大陸反台獨的決心和實力。

美朝峰會12日達成共識，北韓領導人金正恩承諾，努力實現朝鮮半島完全無核化，這意味拆除了北韓核危機引信。但與此同時，兩岸關係持續緊張，大陸方面是否擔心台海成亞洲下個引爆點？

馬曉光表示，近日台灣媒體報導，有所謂台灣的「國安」人士和綠營學者放言，說美國將會在朝鮮半島局勢穩定後，進一步插手台海，支持民進黨當局。他痛批說：「這是一廂情願的『神邏輯』，是對國際形勢的重大誤判，也是對台灣民眾的蓄意誤導。」

馬曉光表示，眾所周知，「台獨」勢力是台海和平穩定的最大威脅，是對台灣同胞利益和中華民族整體利益的最大危害。大陸有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀，捍衛國家主權和領土完整，絕不允許國家分裂的歷史悲劇重演，任何人都不要低估大陸的決心和實力。

面對朝鮮半島出現和平曙光，反而是台海局勢逐漸升溫，大陸是否期待下一次兩岸領導人會面讓兩岸撥雲見日？

馬曉光表示，台灣問題完全是中國內政，與朝美關係性質截然不同。大陸和台灣同屬一個中國，兩岸關係不是國與國的關係。

馬曉光說，2015年11月7日，兩岸領導人在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，實現了歷史性會晤。彰顯了兩岸中國人有能力、有智慧解決自己的問題。但民進黨當局上台以後，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，破壞了兩岸關係和平發展的政治基礎，導致兩岸關係嚴重倒退。

他強調，兩岸關係是否能夠撥雲見日，關鍵要看民進黨當局對待兩岸共同政治基礎的態度，盡早承認「九二共識」，認同兩岸同屬一中，兩岸關係就能回到和平發展的正確方向。

(中國時報)