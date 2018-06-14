川普念念不忘 連發推特感恩讚嘆

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普和北韓領導人金正恩，12日結束歷史性會談後分別打道回府。雖然曲終人散，但川普顯然對這場世紀峰會念念不忘。他在空軍一號推特連發，指川金峰會令世界遠離了可能降臨的核子災難，並再次向金正恩致謝，稱他們創造了歷史。不過《紐約時報》等美國媒體批評，川金聯合聲明美國讓太大，川普完全被擺道。

川普12日晚間離星，他在專機上連發4篇推文，並上傳多張川金會的經典鏡頭，「當北韓放棄核武、擁抱經濟並與全世界交流，讓它擁有無限的可能性」。「擺在金委員長眼前的是一個機會，讓他得以成為一位帶領其人民走向安全、繁榮新時代、且被銘記的領袖。」

川普第二篇推文再次感謝金正恩，「我要謝謝金委員長，為北韓人民的光明新未來，跨出了勇敢的一步。」他指出，「我們這場史無前例的會面-美國總統和北韓領導人的第一回─證明了真正的改變是可能發生的！」川普強調，「全世界從可能的核災難中後退了一大步，往後不會再有火箭試射、核子試驗或是相關研究了，（美國）人質也安全回家與家人團圓。謝謝金委員長，我們在一起度過了歷史性的一天！」

空軍一號專機在台北時間13日下午返抵華府，川普又發推文，「和我上任時相比，大家現在覺得更安全，不再會有北韓核威脅。與金正恩會面是有意思且非常正面的經驗。北韓的未來潛力無窮！」「歐巴馬總統曾說，北韓是美國最大、最危險的問題，再也不是了！」

川普對美朝峰會締造的成就相當滿意，但美國媒體無法苟同。《紐約時報》專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）直言，川普被狠狠擺了一道。他寫道，金正恩在聯合聲明中，僅重申北韓自1992年以來反覆提出的無核化承諾，但聯合聲明僅提及完全非核化，而非美方先前強調的「可驗證、不可逆」，也沒有就美朝對非核化的解讀下明確定義。

紀思道批評，聯合聲明也沒提到韓戰終戰和約，川普居然就宣布暫停軍演並對北韓提出安全保證，毫無疑問峰會大贏家是金正恩。

(中國時報)

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