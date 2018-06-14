停止軍演 參院領袖認需國會批准

2018年06月14日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普在川金峰會後的記者會上表示，將宣布停止軍演，又形容軍演「具挑釁性，同時十分昂貴」。唯美國政界對此似乎有所保留，參議院共和黨領袖麥康諾12日指出，峰會上達成的協議需獲國會批准。另有參議員引述副總統彭斯的話說，軍演不會停止。

剛打破紀錄、成為在位時間最長參議院共和黨領袖的麥康諾表示，「政府有權在北韓問題上選擇路線，但我相信他們先要通過國會一關」。他也對峰會成果有所保留，指美國和盟友仍準備向北韓恢復最大壓力。共和黨科羅拉多州參議員加德納表示，副總統彭斯已表明軍演將不會停止。

美國國防部長馬提斯的發言人12日強調，川普事前已和馬提斯提及有關停止軍演一事，因此五角大廈「不感意外」。但是法新社引述美官員消息指，五角大廈對於川普宣布停止軍演感到詫異，高層更在當日早上召開會議，討論有關作法可能帶來的影響。

此外，美國兩黨大老均對峰會成果有所保留。眾議院議長萊恩表示，只有「完全、可驗證及不可逆轉」的無核化，才是可接受的最終結果。參議院民主黨領袖舒默則指出，協議沒明確界定無核化，若這項最終目標未能實現，峰會只會變成一場「表演」。

川普宣示停止美韓聯合軍演，也令南韓和日本相當緊張。安全專家警告，隨著大陸軍事力量快速發展，美國削減在東亞的軍事部署，將改變亞太地區的勢力平衡。

(中國時報)