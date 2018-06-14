提名分裂 藍最大敵人是自己

2018年06月14日 04:10 中國時報 周毓翔 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

國民黨13日完成新竹縣長參選人提名，新竹縣副縣長楊文科擠下民調領先的立委林為洲，國民黨完成2018年提名作業最後一塊拼圖，過程充滿爭議，埋下新竹縣分裂隱憂。國民黨在苗栗縣、台東縣及嘉義市等原本勝算大的選區，皆因提名爭議，出現同黨相爭情況，讓民進黨半夜作夢都會笑，傳統藍營票倉最大的敵人，不是民進黨，是國民黨自己。

同黨相爭 藍票倉隱憂

民進黨選對會召集人林錫耀指出，民進黨提名人鄭朝方已在新竹縣舉辦40場座談會，基礎打得扎實，相信這次會有好的機會。

反觀國民黨對新竹縣的提名，則是一路波折，民調領先的林為洲被認為在地方上有人和問題，國民黨中常會決議將竹縣提名排除在2018年提名特別辦法之外，授權中央提名小組處理，此舉讓林不滿，前黨主席馬英九、洪秀柱都跳出來呼籲尊重制度，但中常會不為所動，依舊徵召楊文科。

林非客籍 高民調落榜

為何楊文科是最強人選？中常委江碩平說，「因為他年輕，學歷不錯。」但楊已68歲，江碩平說，是指楊文科的從政經歷較單純。

國民黨組發會主委李哲華表示，楊文科曾在竹科管理局擔任主祕，也擔任過中科管理局長，這也是為何科學園區全國同業公會理事長、理監事跟顧問，均力薦楊文科的原因；楊過去沒參選，白紙一張；民進黨、民國黨都是客家政治人物，國民黨當然要推出客家人選。

媒體追問，選民不喜歡林，為何能有高民調，江則回答，「因為選民搞不懂啊！」去客家庄問，他們就會說要支持客家人，「這是在新竹縣喔！」

江碩平昨也透露，黨團成員也曾不斷向新竹縣長邱鏡淳建議採取全民調決定人選，引來邱鏡淳不滿，還在黨團上發飆，因為邱鏡淳判斷林為洲在新竹縣要當選不容易。

竹苗嘉東 內鬥吵不停

儘管國民黨終於完成所有縣市首長的提名，但新竹縣有楊、林之爭，台東縣饒慶鈴與前台東縣長吳俊立系統不合，嘉義市黃敏惠的黃派和蕭淑麗的蕭家班不合，苗栗縣也傳出前縣長劉政鴻因不滿縣長徐耀昌，有意脫黨參選，都讓藍軍在鐵票區陷入內鬥分裂隱憂。

(中國時報)