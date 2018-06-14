「沒關係你哭」 藍委送暖林為洲哭了

2018年06月14日 04:10 中國時報 周毓翔 、邱立雅／綜合報導 、邱立雅／綜合報導

針對國民黨新竹縣長提名方式，立委林為洲13日接受訪問時強調「堅持制度，義無反顧，奮戰到底」，在訪談結束後情緒突然激動，語帶哽咽。（姚志平攝）

誰應該代表國民黨出戰新竹縣長？立院黨團與黨中央不同調！國民黨立委林為洲角逐黨內新竹縣長提名失敗，讓他心有不甘，受訪時落下男兒淚。同黨立委昨特地前往林為洲辦公室關心，為林為洲加油打氣，林幾度哽咽，藍委王育敏還說，「沒關係你就哭，情緒需要發洩！」

事實上，在竹縣長提名上黨部與立法院黨團間存在著不同意見。國民黨團5月初就曾全體連署要求黨中央辦理提名作業，應尊重制度。

國民黨團書記長李彥秀昨中午率藍委費鴻泰、江啟臣、曾銘宗、黃昭順、王育敏、呂玉玲、馬文君、蔣萬安等人去關心林為洲。費給林按摩，江也與林相擁，當呂玉玲撫摸林為洲臉安慰他要加油時，林差點哭出來。

江啟臣昨出席中常會後表示，遺憾也不捨，但不論如何，終究是希望回到國民黨的未來發展進行討論，因為還有很多事要做，應該用最圓滿、彈性方式處理，這不是支持誰或要不要全民調的問題，而是如何讓提名過程更圓滿，不會有副作用的問題；他身為中常委，忠實地反映外界的看法及批評。

林為洲昨受訪時哽咽表示，「我要退縮？被摸頭？還是去交換條件，進而退選？那我們會給台灣公民社會留下甚麼訊息？面對不公不義的初選過程，輿論至今仍猛烈批判，雖然黨中央仍是不改其志，但我仍會堅持制度！義無反顧！奮戰到底！」

林為洲表示，在8月27日中選會正式登記前他仍期待黨中央回歸制度，並預告下周就會自己做民調，若沒辦法贏對方超過誤差範圍，將宣布支持黨中央徵召的人選。國民黨組發會主委李哲華表示，中常會提名後，已成定局，希望同志能夠共同為黨的勝選團結一致。

楊文科表示，正式徵召後會盡快登門請益，並不擔心登記前有變卦，因國民黨無分裂本錢。

(中國時報)