喝珍奶用調羹 余天告御狀：可笑

2018年06月14日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

2019年7月起，內用喝珍珠奶茶，店家不附塑膠吸管，但業者會附湯匙。圖為業者以不鏽鋼吸管替代。（本報資料照片）

室內喝珍奶禁用塑膠吸管引發民怨？民進黨新北市黨部主委余天昨在中常會對黨主席蔡英文總統抱怨，「吃珍珠奶茶用調羹？」官員怎可亂講話？蔡英文也說，「我現在還想不到，若不用吸管，到底要用什麼吃這個？」

環保署預告2019年7月起，包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000家業者，不得提供內用者一次性塑膠吸管。環保署建議可以用湯匙。

余天在臨時動議時，舉手對主席說，「我有要有話！」他表示，環保是對的，不管是任何政策，但是官員還沒有想到應對，或要如何去應對時，怎可亂講話？「他是沒有喝過珍珠奶茶嗎？」

余天還說，官員講話有時讓人摸不著頭腦，台灣是以珍珠奶茶世界出名，「沒有吸管，你要怎麼弄呢？還叫我們用調羹，真是可笑」。他最近都和民進黨新北市長參選人蘇貞昌在跑場子，的確有基層反應這問題。

對於傳出他在中常會稱環保署官員很「兩光」，余天表示，他沒說官員「兩光」，「我只是說，他是沒有喝過珍珠奶茶嗎？」

余天說，蔡英文聽完他發言後即回應，「對啊，本來想講這個，因為事情多了」；蔡還說，「我現在還想不到，若不用吸管，到底要用什麼吃這個？」且「湯匙不也可能是塑膠的嗎？」隨後蔡英文對行政院祕書長卓榮泰表示，政策尚未明朗前，這些官員都不應出來亂講話，發言要謹慎。

卓榮泰無奈說，明年7月才考慮實施的政策，還在評估。不是要用湯匙代替吸管，但被媒體截取做標題；政院也會要求各部會對媒體發言，務必謹慎。

(中國時報)