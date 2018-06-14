黨團改選世代之爭 費、江否認

2018年06月14日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨立院黨團今天將舉行黨團幹部改選，藍委費鴻泰及江啟臣將角逐總召大位。由於費鴻泰是資深立委、在黨內屬於鷹派，江啟臣則是青壯派代表，外界將此戰視為「世代之爭」、老青對決，不過費與江都反對這樣的解讀，費鴻泰表示，是有人刻意要往這方向引導，無論誰當選，最重要是團結。

國民黨團大黨鞭每年改選一次，連選得連任一次。現任總召林德福並未尋求連任，江啟臣代表青壯派打算扛起責任參選，而作風在黨內屬於鷹派的費鴻泰也宣布參選，有人形容這是一場世代之爭、老青對決。

江啟臣表示，國民黨固然需要世代傳承，但總召職務其實是服務，純粹是同儕與前輩鼓勵他參選而做出的決定。

費鴻泰也強調，立法院從來沒有所謂世代競爭，黨團也沒有人認為這是世代之爭，不要把它變成選舉伎倆。他之所以參選總召，是因為接下來要面臨九合一大選，立法院黨團將要扮演「空軍支援部隊」，不僅要在立院與執政黨對抗，還要到各地去輔選，「愈困難的事情，我更有興趣。」

江啟臣則說，他前陣子搭高鐵及飛機時，收到不認識的乘客傳來的小紙條，內容是對於國民黨發展的期望，他深受這「兩張紙條」啟發，才毅然決然參選總召。

今也會改選「小黨鞭」首席副書記長，目前角逐此位的有吳志揚及陳宜民。

(中國時報)