黨團改選世代之爭 費、江否認

友善列印
中國時報
／台北報導

國民黨立院黨團今天將舉行黨團幹部改選，藍委費鴻泰及江啟臣將角逐總召大位。由於費鴻泰是資深立委、在黨內屬於鷹派，江啟臣則是青壯派代表，外界將此戰視為「世代之爭」、老青對決，不過費與江都反對這樣的解讀，費鴻泰表示，是有人刻意要往這方向引導，無論誰當選，最重要是團結。

國民黨團大黨鞭每年改選一次，連選得連任一次。現任總召林德福並未尋求連任，江啟臣代表青壯派打算扛起責任參選，而作風在黨內屬於鷹派的費鴻泰也宣布參選，有人形容這是一場世代之爭、老青對決。

江啟臣表示，國民黨固然需要世代傳承，但總召職務其實是服務，純粹是同儕與前輩鼓勵他參選而做出的決定。

費鴻泰也強調，立法院從來沒有所謂世代競爭，黨團也沒有人認為這是世代之爭，不要把它變成選舉伎倆。他之所以參選總召，是因為接下來要面臨九合一大選，立法院黨團將要扮演「空軍支援部隊」，不僅要在立院與執政黨對抗，還要到各地去輔選，「愈困難的事情，我更有興趣。」

江啟臣則說，他前陣子搭高鐵及飛機時，收到不認識的乘客傳來的小紙條，內容是對於國民黨發展的期望，他深受這「兩張紙條」啟發，才毅然決然參選總召。

今也會改選「小黨鞭」首席副書記長，目前角逐此位的有吳志揚及陳宜民。

(中國時報)

喝珍奶用調羹 余天告御狀：可笑 兩個女人戰爭 涂漁翁得利

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。