陸生共諜案 王炳忠4人遭訴

2018年06月14日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

台北地檢署偵辦陸生周泓旭共諜案，認定周接受大陸國台辦指示，以資助方式吸收新黨青年軍成員王炳忠等人，協助運作「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」，執行「星火T計畫」，在台發展組織，昨依違反國安法發展組織罪嫌起訴王炳忠、侯漢廷、林明正及王父王進步4人。

另周泓旭涉案部分，因檢方併案高院審理，高院雖退回北檢偵辦，但檢方認為是一罪關係，目前高檢署上訴最高法院中，未來如果法院不支持，再追加起訴。

3人各有代號 任務分工

起訴指出，王炳忠自2014年12月起涉收受國台辦政黨局、上海市對外聯絡辦公室2名官員崔趙輝、趙超資助，在台建立「星火祕密小組」及「星火T計畫」，吸收軍方及青年發展組織。

王炳忠3人及周泓旭各有代號，王炳忠為1號負責燎原新聞網，林明正為2號負責新中華兒女學會、侯漢廷3號負責台大中華復興社，周為4號負責彙整任務分工，1至3號各有不同任務，須單獨各向4號周男回報進度。

吸收9軍人 最高階上校

「星火祕密小組」及「星火T計畫」是不同組織，前者以王炳忠及周泓旭4人為核心，以吸收軍事人員為「關鍵朋友」， 給予定期獎金。另後者則對軍方人員進行心戰思想，掌握軍方人脈資源。

其中，林明正自2015年至去年提供彭、蘇、羅、丁、王5名現退役軍方友人的年籍資料及合照，另侯漢廷擔任「燎原新聞網」編審，自2015年至去年提供邱姓4名現退役軍人資料及文件給周，9人官階最高為上校，軍種包括飛官、雷達官、油料庫補給軍官，被周列為發展組織成果。

檢方查出，王炳忠等人收受對岸資金後，利用北市中正區同泰精品公司進行地下匯兌，另依銀行法起訴同泰公司張姓負責人夫婦、股東共4人。檢方認定同泰自2010年起至今年4月，總計非法匯兌金額35億4875萬1078元，犯罪所得6369萬4033元，檢方已查扣1525萬多元，將建請法院依法沒收或追徵。

(中國時報)