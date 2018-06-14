地下匯兌 王爸女祕帳冊揭密

2018年06月14日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

檢調偵辦陸生周泓旭共諜案，發現王炳忠疑以「書」、「一本」做為收受大陸資金代號，所謂「一本」為100張百元現鈔，為1萬元，而「美國書」、「香港書」是用來稱不同幣值的資金。另王曾辯稱向大陸籍許姓女友借3萬美元，但檢方還原手機通訊軟體內容，卻發現借錢時根本還沒談戀愛，王的說法是「穿越時空的愛」。

檢調發現，王炳忠自2015年起陸續有美元進帳，懷疑資金來自國台辦，但王對資金辯稱部分是在大陸出書的版稅，另向許姓女友借了3萬美元，但檢調從手機微信內容，的確有王與許女互訴衷曲的對話，不過，交往時間與借錢時間有差距，認定王說謊。

檢方查出，王炳忠等人收受國台辦政黨局副處長崔趙輝、上海市對外聯絡辦公室官員趙超提供的資金後，王透過「中華代天文教拓展協會」女祕書曾琬淨拿到衡陽路同泰精品兌換成新台幣現金，除部分留在自己帳戶，其他現金則存入父親王進步的「中華代天文教拓展協會」的板信銀行帳戶。這些資金作為購屋頭期款、房貸和相關人員薪水之用。

這些內情，直到代天教協會的祕書曾女被檢調突破心防，供出王炳忠的帳冊藏在她家衣櫥，自願帶同檢調回家搜索查扣王的資金冊，勾稽後釐清王炳忠的資金脈絡，成為起訴關鍵。曾女則因不知情，加上主動提供重要證據，獲不起訴處分。

(中國時報)