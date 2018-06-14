王炳忠嗆北檢 羅織罪名

新黨青年軍成員王炳忠（左二起）、侯漢廷、林明正因違反國安法被起訴，王炳忠隨即反擊，呼籲應公開審判。（中央社）

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中國時報
／綜合報導

新黨青年軍成員王炳忠、侯漢廷、林明正被依違反國安法起訴後，隨即開記者會重申未收取大陸資金，並質疑北檢和法院說法前後互相矛盾，根本是在羅織罪名，才會沒有邏輯；他們呼籲法院公開審判，讓大眾檢視北檢提出的說詞，能否經得起考驗。

王炳忠表示，周泓旭在這次起訴書中消失，但周早先被法院判刑，如今北檢又說王炳忠吸收周泓旭，但如果周本就是共諜，為何他還要吸收周？難道周被中共拋棄？至於地檢署說他認識大陸官員，新黨多年和大陸交流，認識大陸官員很意外嗎？

他質疑政府不得民心，拚命清算鬥爭在野黨，且把一切都上綱到國安，替高中生推薦、去大陸講學都是國安，海峽論壇是統戰工具，如今還要嚴審兩岸交流活動。

林明正也痛批，政府用一切手段打壓異議人士，但不管怎樣打壓，都無法挽救施政無能，這政府只有等著完蛋。

侯漢廷則表示許多報導與事實不合，但被起訴不會改變他們要為台灣人民服務、為和平統一努力的信念。正因面臨如此狀況，才證明他們一路走來始終如一的道路是正確的，也是歷史的選擇。

王炳忠指出，1987年民進黨主張只要解嚴，不要國安法，當時民進黨主張白色恐怖常靠押人舉證、拼圖，製造共諜、叛亂犯。因此他呼籲民進黨莫忘初衷、蔡政府不要在兩岸搞對抗，且用台灣內部人員鬥爭。

他強調，他們沒有拿任何大陸黨政機關給的資金，檢調已多次還原他們的手機和電腦，如果有，請舉出能一刀斃命的證據，不要發揮想像力說故事。

大陸國台辦發言人馬曉光則痛批，這是一種喪心病狂的行為，必將受到兩岸同胞的一致反對和譴責，當然也阻擋不了兩岸各界民眾要交流、要合作的共同民意和兩岸交流趨勢。

(中國時報)

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