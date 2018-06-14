頂新油品案 上訴最高法院

頂新案一二審法律爭議

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中國時報
／台北報導

頂新油品案，一審判決頂新前董事長魏應充無罪，二審卻逆轉重判，魏應充委任律師余明賢主張二審判決理由矛盾，且非法採用傳聞證據，嚴重違反無罪推定原則，上周已向台中高分院遞交上訴理由狀，全案上訴最高法院審理。

律師余明賢表示，一審判無罪，但二審竟與一審採取南轅北轍的見解，不僅採用多項欠缺證據能力的證據，且恣意擷取證物片段內容加以解釋拼湊，違反兩公約及無罪推定原則，讓人無法信服。

上訴理由指出，台中高分院認定魏應充在2014年3月20日「才」知悉大幸福公司的原料油欠缺供人食用的品質，雖然魏應充否認，但法官仍將這個時間點的前後，頂新已銷售完畢並收取買賣價金的交易行為，全都算在魏應充身上，認定是他共同詐欺的犯行。

此外，負責油品採購的陳茂嘉等人製作的訪廠、評鑑、參訪報告，台中高分院也認定是傳聞證據的例外，可做為認定魏應充有罪的證據，這部分顯然有判決違法之處，況且沒有釐清陳茂嘉與魏應充有何犯意聯絡、行為分擔，構成共同正犯的關係，二審判決也都沒說清楚。

余明賢指出，二審判決採用「有罪推定」，嚴重侵害基本人權，損及司法威信，由於二審判決仍有諸多違背法令的情事，為保障憲法賦予的司法公平審判權，希望最高法院站在司法審判最高機關的高度，撤銷二審判決，發回更審。

頂新案經檢方起訴後，彰化地院一審認為，大幸福公司負責人楊振益在偵查中的供述前後反覆，且依卷存資料無法佐證其供詞，因檢方舉證不足，無法讓法官產生有罪的心證，基於「罪證有疑、利於被告」的刑事法原則，將魏應充等人判無罪。

不過，台中高分院認為，陳茂嘉前往越南實地訪查，知道大幸福公司原料油不符合「食品良好衛生規範準則」，卻仍向對方購買油品，而扣案的「頂新集團糧油事業群經營決策會會議紀錄」魏應充有就管理事項具體指示，成立共同正犯關係。

台中高分院將頂新前董座魏應充等人改判有罪；頂新集團共犯109罪、需繳交罰款2億5000萬元，並沒收不法所得1億434萬6774元。

(中國時報)

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