率爾採用傳聞證據 遭疑判決違法

2018年06月14日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

頂新案的司法訴訟受到社會關注，只是，一審無罪到二審重判，天壤之別的判決結果，是司法史上少見案例，更讓遭重判的被告難以接受，已提起上訴，爭取權益，全案將進入最高法院終審程序，檢辯攻防回歸法律爭議，二審在證據取捨有無違法？論理有無違背經驗法則等，將決定最後判決結果。

依魏應充所提上訴理由，二審判決有三大項的法律爭議。首先是魏應充在本案中的角色，他如何被認定為共同正犯，判決依據什麼證據加以推論，這部分，委任律師余明賢主張二審論證過程有違法不當，亦或所採的證據未依法調查，沒有踐行正當法律程序。

余明賢指出，二審將魏應充重判的依據是2014年3月20日由魏主持的「糧油事業群經營決策」，會議中負責採購原料油的陳茂嘉提出越南參訪報告，魏被控要求下屬輔導大幸福公司成為生產夥伴，二審據此推論魏與陳有犯意的聯絡與行為分擔，成立共同正犯。

但律師反駁，除了這份會議紀錄外，檢方未提供其他佐證證明，魏與陳在會議之後如何共同商議繼續向大幸福採購，如何共同詐欺下游廠商，且魏是提醒幕僚「可思考」將大幸福公司輔導成戰略夥伴，但二審卻自行臆測推論成魏「直接指示」。

其次，余明賢表示，如果二審認定3月20日魏應充召開會議後，知悉大幸福的油品有問題觸犯詐欺等罪，但二審判決內容卻涵蓋3月20日「前」，判決魏應充在召開會議前共犯詐欺取財8罪，這樣的判決理由恐與卷證事實有矛盾之處。

最後，二審認定陳茂嘉等人到越南訪廠的資料是傳聞證據的「例外」可採為證據，余明賢認為，依法證據應加以調查否則不得採用，特別是「傳聞證據」，因為不是證人親自聽聞證據力，更應嚴格審酌，二審卻率爾採用，有適用法則、判決違法之處。

頂新油品案，未來最高法院將就法律爭點進行審理，頂新律師所提出的上訴理由，將是最高法院審酌的重點，值得關注。

(中國時報)