恐爆教師退休潮 全教總籲立院臨時會修正！年資補償金2019年7月領嘸1毛錢

全教總法務中心執行長林金財（右起）、理事長張旭政及新北市教育人員產業工會理事長鄭建信13日舉行記者會，呼籲「年金改革要公平，補償制度要ㄧ致」。（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導

公立學校教職員年金改革制度7月1日上路，對於「年資補償金」，明年6月30日前退休者可一次全部領取，但之後則一毛錢都沒有，約2.5萬人受影響。全國教師工會總聯合會昨要求本次立法院臨時會修法改正，讓補償金制度一致化，才不會造成老師搶退。

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公立學校教師的退休制度，1996年2月1日前是無需提撥的「恩給制」，但之後則採相對提撥的「儲金制」，新舊制度不同。

標準不一致 影響2.5萬人

公校老師的退休金若包含新舊制年資，舊制前15年，每年給付率是本俸的5％，而新制改為本俸的4％，為了補償這1％差額，對於1981年至1995年間進入公立學校任教的老師，政府設計出「年資補償金」，若是退休後一次領，則是本俸乘以不足的年資；如是月領則是一次補償金乘以0.2，領終身。

但在這次年金改革中，關於「年資補償金」所訂的條文，卻出現明年6月30日以前退休者，可以結算金額，一次全部領取；但對於之後退休者，則完全取消，一毛錢都領不到。

全教總理事長張旭政表示，改革後的「年資補償金」，已退者全領、未退者全無，這是最大的不公平與標準不一致。以他具有碩士學歷、1988年開始擔任老師為例，明年6月30日前退休，可領40萬元補償金，但之後退休則一毛錢都沒有。

張旭政表示，如果以一個老師任教30年來計算，1989到1994年等6年間進入公立學校任教者，會在明年7月1日以後退休，他們原該有的補償金被取消，估計2.5萬人受影響。

教部稱兼顧世代權益衡平

全教總法務中心執行長林金財說，年資補償金發放標準不一致，會造成公立學校教師搶在明年6月30日前退休，對教育衝擊很大。這次立法院臨時會排入《公立學校教職員退休撫卹條例修正草案》，希望可以將補償金爭議解決。

教育部回應，配合國家整體年金改革政策，兼顧世代間退休權益衡平，因此公教人員退撫法律施行1年後始退休者，不再發給年資補償金。教育部尊重教師團體主張繼續發給年資補償金之建議，但應避免造成不同世代間及公教人員退休權益失衡。

(中國時報)

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