軍公教提釋憲 嗆年底拒投民進黨

2018年06月14日 04:10 中國時報 季節 、 鄭舲 、 楊孟立 、 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

退休軍公教團體13日前往司法院遞送公教人員年改釋憲聲請書，共有在野黨立委分別為公務員及教師連署的聲請案，以及全國公務人員協會理事長李來希推動的民間萬人連署聲請案等3案。多名國民黨籍立委也到場聲援。李來希表示，許多退休公教看到被砍的金額後，讓人端午連假「真想跳汨羅江」，並呼籲年底拒投民進黨。

「八百壯士」發言人吳斯懷表示，在國民黨、親民黨立委和高金素梅支持下，已完成3分之1立委釋憲門檻，因為時間問題，優先將公教的釋憲聲請提出。

李來希則指出，連署人數已超過3～4萬人，因時間緊急，先整理出10020人，7月會再送一次。

李來希批評現行法規，民眾要先打完官司，才能聲請釋憲，對沒有財力體力打官司的退休軍公教人員、一般民眾而言，是不公不義的法律，因此要找出新的釋憲管道，這一次幾萬人的「草根連署」就是在為普羅大眾創造歷史。

國民黨立法院黨團總召林德福表示國民黨不是反對改革，而是法律不應溯及既往，這是政府對他們的信賴保護原則，國民黨團全力聲援本次釋憲。

立法院長蘇嘉全昨針對軍人年金改革方案再度召集朝野協商，朝野黨團對起支俸率等深水區條文仍無共識，多數條文保留到院會處理。至於「月退樓地板」、「所得替代率」及「優惠存款利率」的關鍵條文預計今將觸及，順利的話將走完一輪協商，預料下周就能進行三讀表決。

(中國時報)