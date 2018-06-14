軍公教提釋憲 嗆年底拒投民進黨

八百壯士護憲維權指揮部13日集結軍公教警消人士前往司法院聲請釋憲，參與民眾也攜帶布條及標語高喊「護憲維權、捍衛榮譽」。（杜宜諳攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

退休軍公教團體13日前往司法院遞送公教人員年改釋憲聲請書，共有在野黨立委分別為公務員及教師連署的聲請案，以及全國公務人員協會理事長李來希推動的民間萬人連署聲請案等3案。多名國民黨籍立委也到場聲援。李來希表示，許多退休公教看到被砍的金額後，讓人端午連假「真想跳汨羅江」，並呼籲年底拒投民進黨。

「八百壯士」發言人吳斯懷表示，在國民黨、親民黨立委和高金素梅支持下，已完成3分之1立委釋憲門檻，因為時間問題，優先將公教的釋憲聲請提出。

李來希則指出，連署人數已超過3～4萬人，因時間緊急，先整理出10020人，7月會再送一次。

李來希批評現行法規，民眾要先打完官司，才能聲請釋憲，對沒有財力體力打官司的退休軍公教人員、一般民眾而言，是不公不義的法律，因此要找出新的釋憲管道，這一次幾萬人的「草根連署」就是在為普羅大眾創造歷史。

國民黨立法院黨團總召林德福表示國民黨不是反對改革，而是法律不應溯及既往，這是政府對他們的信賴保護原則，國民黨團全力聲援本次釋憲。

立法院長蘇嘉全昨針對軍人年金改革方案再度召集朝野協商，朝野黨團對起支俸率等深水區條文仍無共識，多數條文保留到院會處理。至於「月退樓地板」、「所得替代率」及「優惠存款利率」的關鍵條文預計今將觸及，順利的話將走完一輪協商，預料下周就能進行三讀表決。

(中國時報)

恐爆教師退休潮 全教總籲立院臨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。