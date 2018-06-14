聯電領軍 外資瞄準台積補漲

後張忠謀時代，劉德音（右）及魏哲家分別接任董事長與總裁，外資看好台積電7奈米大爆發。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

晶圓代工二哥聯電昨日強奔漲停，帶動半導體中游士氣。德意志、里昂、瑞信證券、元大投顧等全面瞄準最大權值股台積電，德意志並剖析台積電關鍵7奈米製程5大商機爆發，8大客戶訂單湧現，激勵7奈米製程營收明年大增277％。

聯電強奔漲停 帶動士氣

激發本波晶圓代工熱潮的聯電，最早是由瑞銀證券亞太區半導體首席分析師呂家璈提出大轉機。他最新觀點是，整體半導體產業近年變化極大，不但競爭版圖改變，智慧機、車用、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）如雨後春筍，晶圓代工廠產能吃緊，議價能力提升，產業結構已經轉佳，不能只以短線漲價商機視之。

有趣的是，原本產業都是由龍頭一哥帶動其餘個股攻堅，這次反其道而行，由聯電帶動台積電翻紅、世界先進上漲。外資昨買超台積電7,264張，高居排行榜第三，也終止連續3個交易日賣超權值王。聯電昨日爆出逾35萬張大量，以漲停收在18.5元；台積電上漲1.31％，收232元。

7奈米營收 將增加3倍

德意志證券半導體產業分析師周立中指出，5大商機帶動台積電7奈米市占擴張，包括：智慧型手機晶片（蘋果、高通、海思半導體），網路晶片（博通、聯發科），電競GPU（Nvidia、AMD），可程式化邏輯元件FPGA（賽靈思），加密貨幣ASIC等。

在8大客戶加持下，德意志估計台積電7奈米製程營收明年將大增近3倍，占整體營收比重從今年的1成不到拉升至29％。同時，台積電在整體晶圓代工領域中的營收分額，也會由56％增加至6成。

元大投顧台灣區研究部主管張家麒表示，以全球IC設計公司存貨周轉天數來看，半導體產業狀況已見好轉跡象，各公司也漸漸邁入旺季，迎接強勁終端需求，整體產業今年仍持續成長，現在就看國際資金回流態度。

里昂證券半導體產業分析師侯明孝指出，最近與亞洲機構法人客戶對談，發現客戶對加密貨幣有所疑慮。這是因為比特幣挖礦用ASIC，第二、三季正從16奈米轉換到7奈米製程，台積電長線營運動能依舊看俏，是半導體族群買進首選，推測合理股價估值285元。

(中國時報)

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