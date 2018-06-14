爭世足金盃 絕代雙驕最後一搏

梅西（美聯社）

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中國時報
／綜合報導
開幕戰盧日尼基球場（美聯社）
C.羅納多（美聯社）

2018俄羅斯世界盃足球賽14日晚間11時將於盧日尼基球場開踢，這是世足賽首次落腳東歐，「日耳曼坦克」德國能否成為56年來首支衛冕成功的隊伍，阿根廷隊長梅西能否一掃上屆亞軍遺憾？本報特地整理四大觀賽焦點，以饗讀者。

2018俄羅斯世足瘋一夏
俄羅斯vs.沙烏地 世足開幕戰遭諷弱爆了

世足賽首次在東歐舉辦，傳統而言這個區域的足球水準，不如出過世足冠軍的西歐、南歐與中歐，俄羅斯就連前身蘇聯時期，也才在1966年拿過一次殿軍，倒是波蘭曾兩度獲得季軍。

東歐首演 俄拚突圍

蘇聯解體後，俄羅斯3度打入世足都在小組賽出局，實力一般，也讓這次首戰沙烏地阿拉伯，被譏為「史上最弱開幕戰」。俄軍先要捍衛東道主「開幕戰不敗」傳統，再拚別成為繼2010年南非之後，史上第2支進不了淘汰賽的地主國。

衛冕高牆 換德挑戰

世足賽自1958、62年的巴西之後，56年來沒人能夠衛冕成功，近兩屆的義大利、西班牙甚至在小組賽爆冷落馬。但上屆冠軍德國有備而來，去年甚至派二軍都贏得洲際國家盃冠軍，也找出新血搭配9名上屆班底，以壯盛軍容出征俄羅斯。

有人說，衛冕世足很難，若有人能夠做到，恐非這支德國隊莫屬。但由內馬領軍的「森巴軍團」巴西要報上屆之仇，不會讓德國輕易追平他們的5冠紀錄，陣容整齊的法國、西班牙也都來勢洶洶。

梅西C羅 不想抱憾

梅西與葡萄牙型男C.羅納多從2008年開始輪流霸占「世界足球先生」迄今，但C羅已經33歲，很難有下一屆世足賽，本月將滿31歲的梅西也說，這可能是他奪得世足冠軍的最後機會，兩人都要為大力神盃放手一搏。

C羅前年已帶領葡萄牙稱霸歐洲國家盃，贏得隊史首座大賽冠軍，相較之下，梅西從上屆世足賽，到後兩年的兩屆美洲盃，連3年大賽屈居亞軍，全球「梅粉」都盼他擺脫「阿根廷別為我哭泣」的悲情。

亞洲希望 或是失望

亞洲隊伍上屆世足不但無人晉級16強，甚至1勝難求，本屆首次有5隊角逐，但資格賽不敗的伊朗籤運不佳，分到有西班牙、葡萄牙的B組，韓國最後兩場熱身賽都抱蛋，4月陣前換帥的日本也不樂觀，只有世界排名最低的沙烏地，分到沒有強隊的A組還有點希望。

本屆亞洲難有黑馬，但上屆雙雙締造隊史最佳8強紀錄的哥倫比亞與哥斯大黎加，本屆都沒缺席，就連2002年開幕戰踢翻衛冕者法國、最後打入8強的塞內加爾，都在16年後重返世足賽場。沒有爆冷就不叫世界盃，且看本屆誰扮黑馬。

(中國時報)

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