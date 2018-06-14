踢球了 世足開幕戰遭諷弱爆

2018年06月14日 04:10 中國時報 黃邱倫 ／綜合報導 ／綜合報導

66 vs.70，這是什麼概念？2018年世足賽即將在14日晚上11點開踢，由世界排名66的地主俄羅斯迎戰世界排名70的沙烏地阿拉伯，雖然這是東歐史上第一次，但也被諷為史上最弱的開幕戰。

由於俄羅斯是主辦國，因此不需要踢資格賽就能取得參賽資格，也因為如此世界排名直直落，成為32個參賽國家倒數球隊。此外，俄羅斯近年來狀況欠佳，最近1次贏球是在去年10月以4比2擊敗南韓，明晚開幕戰將帶著世足賽7連不勝及近26戰僅5勝的紀錄迎戰沙烏地。

值得注意的是效力於莫斯科中央陸軍的門將阿金費夫（Igor Akinfeev），從2004年以18歲之齡上演成年國家隊處女秀，至今已出賽104場國際賽，是俄軍最堅強的一道防線。

攻擊原本倚賴的雙箭頭史莫洛夫（Fyodor Smolov）與柯科寧（Aleksander Kokorin），但柯科寧膝蓋前十字韌帶斷裂，無緣世足賽，這是俄羅斯的利空消息。

1980年崛起的「西亞綠鷹」沙烏地阿拉伯，1986年起連續5屆參賽，最佳名次是16強，可惜前3屆都沒能取得參賽資格，本屆在關鍵戰役1比0險勝日本，睽違12年重返世足賽，但世界排名僅70，所有參賽球隊當中墊底，也因此這場開幕戰被譏諷為史上最弱。

沙烏地阿拉伯籤運堪稱最佳，同組沒有豪強，可惜卻犯了陣前換帥大忌，率隊晉級主帥范馬維克（Bert van Marwijk）合約期滿竟不續聘，改聘阿根廷包薩（Edgardo Bauza），才2個月又換上平濟（Juan Antonio Pizzi），諸多作法讓人摸不著頭緒。

歷屆地主國中只有2010年南非無緣闖過分組預賽，倘若俄羅斯明晚無法拿沙國祭旗，恐成為另支悲情東道主。

(中國時報)