2026世足主辦權 美加墨合體創先例

2018年06月14日 04:10 中國時報 黃邱倫 ／綜合報導 ／綜合報導

4年舉辦一次的世界盃足球賽即將在台灣時間14日晚上11時開踢，主辦單位在開幕典禮邀請英國男星羅比威廉斯，與俄羅斯新生代歌手嘉里富琳娜聯手演唱，已退休的巴西球星「外星人」羅納度也將在現場與球迷同樂，打造出一場音樂與足球的嘉年華盛會。

俄羅斯為了舉辦這屆世界盃總計花了108億美元（約新台幣3248億），其中大部分經費都花費在12座場館整建，尤其是可容納超過將近9萬人的盧茲尼基體育場，目前已準備開幕戰到來。

俄羅斯與沙烏地阿拉伯之戰被外界譏諷為史上最弱的開幕戰，地主隊更在最近8個月1勝難求，雖然挾著主辦優勢讓自己處在極佳的A組預賽，但專家們仍普遍不看好俄羅斯能從預賽出線，可能成為繼2010年南非之後，史上第2支在預賽就被淘汰的地主球隊。

國際足總（FIFA）13日也在莫斯科召開會員大會，由200個會員國代表投票選出2026世足主辦國，結果由美國、加拿大、墨西哥合辦的提案獲得134票，力壓65票的摩洛哥，搶下主辦權，各會員國僅黎巴嫩投下廢票。

這將是世足賽繼1994年之後首度回到北美，也將是史上首個3國合辦的世足賽，過去除了2002年由日本、韓國共同舉辦外，都是單一東道主。2026世足賽將首次擴軍至48隊參賽，或許也是美加墨3國合辦獲得青睞的原因之一。

(中國時報)