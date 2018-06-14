2026世足主辦權 美加墨合體創先例

友善列印
中國時報
／綜合報導

4年舉辦一次的世界盃足球賽即將在台灣時間14日晚上11時開踢，主辦單位在開幕典禮邀請英國男星羅比威廉斯，與俄羅斯新生代歌手嘉里富琳娜聯手演唱，已退休的巴西球星「外星人」羅納度也將在現場與球迷同樂，打造出一場音樂與足球的嘉年華盛會。

俄羅斯為了舉辦這屆世界盃總計花了108億美元（約新台幣3248億），其中大部分經費都花費在12座場館整建，尤其是可容納超過將近9萬人的盧茲尼基體育場，目前已準備開幕戰到來。

俄羅斯與沙烏地阿拉伯之戰被外界譏諷為史上最弱的開幕戰，地主隊更在最近8個月1勝難求，雖然挾著主辦優勢讓自己處在極佳的A組預賽，但專家們仍普遍不看好俄羅斯能從預賽出線，可能成為繼2010年南非之後，史上第2支在預賽就被淘汰的地主球隊。

國際足總（FIFA）13日也在莫斯科召開會員大會，由200個會員國代表投票選出2026世足主辦國，結果由美國、加拿大、墨西哥合辦的提案獲得134票，力壓65票的摩洛哥，搶下主辦權，各會員國僅黎巴嫩投下廢票。

這將是世足賽繼1994年之後首度回到北美，也將是史上首個3國合辦的世足賽，過去除了2002年由日本、韓國共同舉辦外，都是單一東道主。2026世足賽將首次擴軍至48隊參賽，或許也是美加墨3國合辦獲得青睞的原因之一。

(中國時報)

踢球了 世足開幕戰遭諷弱爆

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。