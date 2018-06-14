教育環境要彈性 放孩子去闖

彰化縣議會8日下午舉行「107年度地方治理論壇」之《翻轉教育提升競爭力》邀請彰化縣教育處副處長張淑珠（左起）、中臺科技大學文教事業經營研究所教授林海清、彰化縣議員白玉如、彰化縣議會祕書長史仁智、華盛頓中學校長吳榕峯、彰化縣議員曹嘉豪、暨南大學教育政策與行政學系教授翁福元參與討論。（黃國峰攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

108課綱上路，彰化縣各級學校做好調整與因應策略了嗎？如何消弭城鄉教育資源的落差？彰化縣議會要讓每個孩子以自信態度，面對全球化浪潮挑戰，舉辦第2場地方治理論壇，聚焦「翻轉教育、提升競爭力」，邀集專家、議員提出精闢看法，獲得熱烈迴響。

彰化縣議會祕書長史仁智代表議長謝典霖表示，彰化縣議會舉辦論壇是創舉，今年邁入第3屆，以民意為導向，貼近民眾心聲，議員們深入基層，有「接地氣」，突破行政的侷限；同時議會也是民主政治搖籃，議員們和民眾面對面探究公共議題，開闢更大的影響空間。

品格養成 才是重點

暨南大學教育政策與行政學系教授翁福元提出翻轉教育的真諦和做法，指出透過視聽等教材革新，創新教學活動在校外進行，也顛覆了過去教學以老師為中心，以學生為主體。翻轉教育，也是在翻轉教師和學生，最重要是提供更彈性的環境，處處是教室，時時可學習。

翁福元指出，文化學習也是重心，應創造更豐富的知識，讓學生能夠去參與建構，有目標、有目的；最後，專業教育人員是最重要的，也要求最高，必須能和學生不斷地互動、觀察，並且提供回饋。

華盛頓中學校長吳榕峯以豐富的辦學經驗指出，學校任務是透過學習歷程，協助學生打造亮麗人生，重點在重視品格教育，其實城鄉差距在老師的腦袋，不是設備，也不在孩子身上；再者就是重視外語學習，並開創更多元課程，給孩子無限空間，讓他們去闖。

多元適性 弱勢難荷

彰化縣議員曹嘉豪則點出問題面，他指出，由於台灣教育深受升學主義影響，許多制度改革不易，教育上的M型化型態令人擔憂，以彰化為例，小班小校的員額不足以聘任正式教師，使得代理教師的人數以及授課比例偏高。加上台灣社會結構改變，偏鄉單親家庭、新住民和隔代教養日益增加，弱勢家庭負擔不起「多元適性」，使得城鄉差距越來越大。

教師員額 應予調整

彰化縣議員白玉如則批判學生爆出走潮，是台灣教育體制方向的錯誤，且制度設計一體適用，沒有彈性，在員額管控壓力下，老師們得輪流兼辦行政工作；慘的是偏鄉小校，正式老師都在做行政工作，代課老師才在教課，20年前是這樣，20年後仍沒改變。教育經費是所有經費中最充裕，但不只是錢的問題，關鍵更在人、在政策。

彰化縣教育處副處長張淑珠表示，教師員額會調整，縣府也特別設置專長教師員額申請計畫，只要提出特色計畫，都會給予支持，並推動偏鄉學校，聘美術老師等專任教師的小校聯盟，補足資源不足。

(中國時報)

釣場蝦仔頭嘜吃！抗生素最嚴重超… 林世賢扎實技職 人才產學不脫節

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。