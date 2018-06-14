教育環境要彈性 放孩子去闖

2018年06月14日 04:10 中國時報 吳敏菁 、 鐘武達 、 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

108課綱上路，彰化縣各級學校做好調整與因應策略了嗎？如何消弭城鄉教育資源的落差？彰化縣議會要讓每個孩子以自信態度，面對全球化浪潮挑戰，舉辦第2場地方治理論壇，聚焦「翻轉教育、提升競爭力」，邀集專家、議員提出精闢看法，獲得熱烈迴響。

彰化縣議會祕書長史仁智代表議長謝典霖表示，彰化縣議會舉辦論壇是創舉，今年邁入第3屆，以民意為導向，貼近民眾心聲，議員們深入基層，有「接地氣」，突破行政的侷限；同時議會也是民主政治搖籃，議員們和民眾面對面探究公共議題，開闢更大的影響空間。

品格養成 才是重點

暨南大學教育政策與行政學系教授翁福元提出翻轉教育的真諦和做法，指出透過視聽等教材革新，創新教學活動在校外進行，也顛覆了過去教學以老師為中心，以學生為主體。翻轉教育，也是在翻轉教師和學生，最重要是提供更彈性的環境，處處是教室，時時可學習。

翁福元指出，文化學習也是重心，應創造更豐富的知識，讓學生能夠去參與建構，有目標、有目的；最後，專業教育人員是最重要的，也要求最高，必須能和學生不斷地互動、觀察，並且提供回饋。

華盛頓中學校長吳榕峯以豐富的辦學經驗指出，學校任務是透過學習歷程，協助學生打造亮麗人生，重點在重視品格教育，其實城鄉差距在老師的腦袋，不是設備，也不在孩子身上；再者就是重視外語學習，並開創更多元課程，給孩子無限空間，讓他們去闖。

多元適性 弱勢難荷

彰化縣議員曹嘉豪則點出問題面，他指出，由於台灣教育深受升學主義影響，許多制度改革不易，教育上的M型化型態令人擔憂，以彰化為例，小班小校的員額不足以聘任正式教師，使得代理教師的人數以及授課比例偏高。加上台灣社會結構改變，偏鄉單親家庭、新住民和隔代教養日益增加，弱勢家庭負擔不起「多元適性」，使得城鄉差距越來越大。

教師員額 應予調整

彰化縣議員白玉如則批判學生爆出走潮，是台灣教育體制方向的錯誤，且制度設計一體適用，沒有彈性，在員額管控壓力下，老師們得輪流兼辦行政工作；慘的是偏鄉小校，正式老師都在做行政工作，代課老師才在教課，20年前是這樣，20年後仍沒改變。教育經費是所有經費中最充裕，但不只是錢的問題，關鍵更在人、在政策。

彰化縣教育處副處長張淑珠表示，教師員額會調整，縣府也特別設置專長教師員額申請計畫，只要提出特色計畫，都會給予支持，並推動偏鄉學校，聘美術老師等專任教師的小校聯盟，補足資源不足。

(中國時報)