翻轉心態 留住偏鄉優質師資

2018年06月14日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣地方治理論壇第2場，學者專家們為教育提供解方，以學習者為主體的翻轉教育，能提高學習成效和教學者工作滿意度；其中，教師本身的心態是重要關鍵，滿懷熱情、用對方法，不論來自偏鄉或都會區的孩子，同樣都能帶起來。

國立暨南大學教育政策與行政學系教授翁福元表示，翻轉教育將過去以教師為中心的學習環境，變成以學生為中心。學習變得更有彈性，師生共同參與創造更豐富的知識內容，也改變學習文化，促使學生在設定目標後更能主動學習。

翁福元說，全國1110所中小學中有高達33％屬偏鄉學校，因缺乏教育資源，影響學童數位應用與閱讀能力，導致台灣城鄉學童差距多出OECD國家4、5倍，學力落差高居世界第1。翻轉教育重點在須有專業教育人員，盼教育部提出的偏鄉教育創新發展方案，能留住偏鄉優質師資，協助翻轉每個偏鄉孩子的社會地位。

前台中市教育局長、華盛頓中學校長吳榕峯說，英國教育哲學家皮德斯提出教育三大規準：認知性、價值性和自願性；教育的改變在於學習方法、師生互動的改變，讓孩子願意與老師合作，並提供多元選擇讓他們自己去學習。

吳榕峯轉述心靈教育獎竹山高中獲獎者老師所說，都市和鄉下的差異，不在孩子的腦袋瓜，而存在老師心中；老師覺得是偏鄉、沒辦法教，就是偏鄉，若不覺得是偏鄉、充滿熱情，孩子還是帶得起來。

中臺科大文教事業經營研究所教授林海清表示，台灣從農業轉型工業社會時，競爭力排名曾躋身前20名；30年過去，人力資源優勢不再，在產業轉型過程中，亟需思考如何根據在地產業生態特色，有計畫培養中小企業所需人才。

身為彰化縣補救教學與偏鄉教育訪視委員，他走訪10多所學校，發現溪州鄉潮洋國小學童視力檢查，竟得舟車勞頓到隔壁北斗鎮，呼籲地方各機關重視資源的平行整合運用，尤其應優先強化偏校的數位學習設備。

彰化縣教育處副處長張淑珠表示，中央正在修正《偏遠地區學校教育發展條例》，針對偏遠、非山非市兩種類型學校，將給予更多照顧與支持；針對師資員額不足，彰化縣做法是採外加專長教師員額方式協助推動，並且鼓勵學校組成「小校聯盟」，各聘音樂、藝術與英文等專長老師共享。

(中國時報)