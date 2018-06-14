陸招手台青 釋600名暑期實習

近年不少台灣青年赴陸交流，圖為兩岸學生志工與長者互動。（中新社）

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中國時報
／北京報導
大陸持續推進惠台措施，今年續辦「台灣青年暑期實習計畫」，提供600個暑期實習名額。圖為台灣大學生在台資企業研習。（中新社）

在今年2月大陸中央推出「惠台31條」後，大陸方面持續推進惠台措施，大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，今年續辦「台灣青年暑期實習計畫」，提供600個暑期實習名額。此外，大陸也對台灣民眾開放金融、船員和導遊等職業資格考試。

所在地分布廣 企業類型多

馬曉光昨在國台辦記者會表示，大陸今年實施「第三屆台灣青年暑期實習計畫」，經過協調有關部門、地方和企業，為台灣青年提供了約600個暑期實習的名額，共有550位台灣學生投出了簡歷。

馬曉光表示，這次實習活動在職位分布上有三個特點：一是職位所在地分布比較廣，從東北到華南的一、二線城市都有職位提供；二是行業類別多，職位涉及金融互聯網等多個熱門行業及設計、文創等台灣的優勢行業；三是企業的類型更全面，有大型國企總部、初創公司，還有中小民營企業，都有職位發布。

他指出，5月14日，台生已開始登錄中國台灣網「青年公社」平台投遞簡歷，截至6月5日，共有550位台灣學生投出簡歷。這550位台生中，在台灣的大學就讀有340餘位。目前，企業正在進行簡歷篩選和面試工作。

馬曉光說，這只是一小部分，大陸各有關部門、有關地方和企業也紛紛各自推出面向台灣青年的暑期實習計畫，可預期，今年台生赴陸實習將再現盛況。

各地吸引台生 將再現盛況

大陸也進一步放寬部分職業考試規定。馬曉光表示，5月31日，中國證券業協會、中國期貨業協會、中國證券投資基金業協會發布具體措施，其中明確「在台灣已獲取相應資格的台灣同胞在大陸申請證券、期貨、基金從業資格時，只需通過大陸法律法規考試，無需參加專業知識考試」。今後符合條件的台灣同胞可按照三協會公布的具體要求和流程，分別參加相關考試、申請從業或執業資格。

此外，馬曉光說，大陸將於6月底前公布台胞報名漁業船員職業資格考試具體辦法，明年1月1日開始，台灣同胞可憑台胞證申請辦理漁業船員證書相關業務。今年11月至12月舉行2018年全國導遊資格考試，台灣同胞可在大陸任一省、自治區、直轄市報名參加考試。

(中國時報)

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