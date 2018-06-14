台商子女夏令營 7月登場

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中國時報
／台北報導

莘莘學子引頸期盼的暑假將至，海基會發言人管安露昨表示，今年海基會舉辦的「台商子女夏令營」7月即將登場，這已是海基會連續第14年舉辦，「依舊是一開放報名就迅速額滿，還有人願意列入候補名單」。她說，台商都相當踴躍把孩子送回來參加，希望增進對台灣多元文化風貌認同與了解，及對家鄉的情感。

管安露昨在例行記者會表示，今年是海基會連續第14年舉辦台商子女夏令營，學員為國小3到6年級學生，7月共舉辦3梯次，共計600人參加，目前已額滿。

管安露表示，這次活動將在台中朝陽科技大學舉辦，主題為「戀戀台灣」。6天5夜的活動將帶學員走訪苗栗、雲林、台中等地，參觀彈珠汽水、布袋戲等台灣特色產業。希望能增進台商子女對台灣多元文化風貌認同與了解，以及對家鄉的情感。

她說，台商都相當踴躍把孩子送回來參加，活動主旨除了增進對台灣的了解，更希望培養孩子獨立自主、學習團隊精神。

管安露還提到，大陸近年舉辦許多類似活動都不收取任何費用，海基會的夏令營團費則是每人5000元，台商願意花錢讓子女回台參加活動，且連續14年來每場活動都爆滿，代表台商對家鄉仍具有濃厚向心力。

此外，關於台商子女回台求學意願是否減弱，管安露表示，台商子女學校使用台灣教材與學制，畢業生回台就學意願一直相當高。台商願意讓子女進入台商子女學校就讀，而非送進大陸學校，顯示台商對台灣的情感連結。

(中國時報)

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