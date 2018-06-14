周志懷稱 未來30年應推進統一

2018年06月14日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸全國台灣研究會2018年學術年會日前閉幕，據港媒報導，全國台研常務理事、前社科院台研所長周志懷表示，中共十九大後，兩岸關係進入新時代，從長期僵持到「陸強台弱」，台優勢不斷流失，主導權已掌握在大陸方面。他還說，未來30年，實現祖國完全統一當然應列入大陸想要辦成的大事之中。

香港中評社昨報導，全國台灣研究會學術年會每年召開一次，今年在河南許昌舉辦，邀請了近50位大陸專家學者、台研會部分理事與團體會員，以「兩岸關係發展規律」為主題進行探討。

報導稱，周志懷進行總結時指出，兩岸關係進入新時代主要標誌之一，即已到了開始用發展成果穩步解決台灣問題的轉折點。

周志懷表示，從主導權角度來講，當前兩岸關係呈現出以下幾點變化：一，從兩岸隔海喊話到全面直接三通；二，從不接觸、不妥協、不談判，到實現兩岸領導人政治對話；三，從兩岸長期僵持，到「陸強台弱」，台灣優勢不斷流失；四，從主張「台獨」的民進黨再次上台執政，到「台獨」完全不可能實現。透過以上變化，周志懷認為，兩岸關係主導權，已掌握在大陸方面。

報導稱，周志懷希望陸涉台學者研究捕捉歷史變動中的可能契機。他說，「未來30年，實現祖國完全統一當然應列入我們想要辦成的大事中」。兩岸關係未來30年發展，會否因有重大事件發生而導致歷史進程改變？歷史大變動中的契機，隨時都可能出現，機遇稍縱即逝，應未雨綢繆。

(中國時報)