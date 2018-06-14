馬其頓更名「北馬其頓」

馬其頓與希臘達成協議，同意更改國名為「北馬其頓共和國」，圖為此前抗爭者揮舞國旗畫面。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

巴爾幹半島小國馬其頓12日與鄰國希臘達成歷史性協議，同意改國名為「北馬其頓共和國」，化解與希臘持續近30年的爭端。國名爭端解決後，希臘不再阻撓這個前南斯拉夫共和國加入歐洲聯盟與北大西洋公約組織。

馬其頓總理札耶夫表示，經過數月密集協商，雙方同意馬其頓更名。他在首都史高比耶說：「我們達成了協議，經過25年，我們達成歷史性解決辦法。我們達成的共識，包括全面使用北馬其頓共和國。」

札耶夫與希臘總理齊普拉斯通話後召開記者會說：「無法回頭了。」兩人不久後將會面，可能將敲定這項協議。這項協議仍需要經兩國代表簽署，並在國會通過後生效。但有分析認為，新國名恐遭到兩國強硬派反對。

馬其頓1991年宣布獨立，並於1993年以「前南斯拉夫馬其頓共和國」名義加入聯合國。此後，對內對外使用憲法國名「馬其頓共和國」。

希臘認為，馬其頓的國名暗示對希臘北部馬其頓省存在領土要求，要求其更名，不然就將繼續阻礙馬其頓加入北約和歐盟。歐盟呼籲馬其頓與希臘盡快解決國名爭議，以便開始入會談判。

馬其頓希望國名紛爭解決後能順利加入歐盟與北約。不過，這項協議仍需經過馬其頓國會批准與公投通過，還有希臘國會核准。齊普拉斯堅稱，馬其頓政府需要爭取國會批准，否則「北約邀請將取消，與歐盟之間談判不會有進展」。

(中國時報)

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