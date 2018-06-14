南山助圓夢 吳秉宏谷底翻身

2018年06月14日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

從小在萬華區長大的南山人壽勝翔通訊處經理吳秉宏，父親在市場賣米粉湯，家中有4個弟弟妹妹，讓他從小就知道，「扛起家庭經濟是他的責任」；因緣際會下，吳秉宏加入南山團隊，高中同等學歷讓他的學習過程比別人辛苦，但南山的業務制度，讓他有機會從社會谷底翻身，不僅完成大學學業、快速累積財富，還有能力幫助他人、榮耀父母。

吳秉宏回憶小學一、二年級時，前面抱一個、後面揹一個弟弟妹妹幫忙洗碗，父親因不識字，即使靠雙手工作，仍被笑是「青暝牛」（台語：瞎眼牛），讓他聽了不是滋味，成了他努力向上的動力。

吳秉宏在22歲時，軍中學長姜天瑞（南山人壽區經理）說服他加入南山，當他仔細研究南山的制度後，發現有機會打破月收入3萬元的困境，雖然承攬制報酬全靠自己創業績，但這好比以前幫父親在市場創業、擺攤，不是領取固定收入，以老闆創業的角度出發，承攬制反而是可以讓他自由揮灑、創造更多機會與財富的平台。

回想近19年的事業發展，吳秉宏說：「南山是台灣很好白手起家創業的地方，因為在南山，未來有無限可能！」

不向命運低頭，立志從社會底層出發，吳秉宏感恩地說：「老天爺很眷顧我，讓我很快完成人生3個目標。」

第一，南山人壽工作3年，有能力買房給父母住，不需再過著租屋生活；第二，靠著不斷提升自我及公司完整培訓，成為家族中擁有大學文憑第一人；第三，在南山人壽轉型成為西裝筆挺、專業服務的白領專業經理人，不但讓家人得以安居，更讓親戚朋友刮目相看。

承攬制提供有企圖心的人一個圓夢舞台，吳秉宏說：「制度不可能適合每個人」，而南山人壽的承攬制，因工作時間自由、不受限制，讓他工作之餘，可彈性規畫自己想學習的事物且收入沒有上限。

吳秉宏於106年1月成立通訊處，現帶領團隊深耕最熟悉的萬華區。他說：「只要願意改變自己、把握當下，福報就在轉彎處，寒門也能出貴子」。

(中國時報)