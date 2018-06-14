市場改建反效果 攤商不挺柯

台北魚市場改建時程長達7年，加上中繼市場位於堤外地，環境惡劣，攤商抱怨連連。（台北魚市場提供）

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中國時報
／台北報導

公有市場改建為台北市長柯文哲上任以來重要政見，任內總計投入227億元，包括改建5大市場，以及2處市場活化、建成圓環改造計畫，不過過程爭議不斷，如工程延宕、中繼市場環境惡劣、攤商安置等問題，引發諸多不滿，市場攤商私下也多有不滿，除改建影響生意，甚至抱怨柯市府少了攤商最在意的「人情味」，現傳有攤商下個月將發起挺丁活動，為柯連任之路增添諸多變數。

影響生計 引發諸多不滿

盤點柯市府目前市場改建5大案進度，僅有大龍市場可望於明年7月完工、環南市場則待2022年、成功市場尚在施作連續壁工程，主體建築還未發包、魚市場及第一果菜市場改建案則因未完全與攤商達成共識，雖表定2025年完工，但魚市場攤商對位於堤外的中繼市場抱怨連連，是否能如期竣工，考驗市府溝通協調能力。

由於市場改建牽涉土地、攤商安置、中繼市場等複雜因素，過程一波三折。柯文哲雖投入資源大力更新，但就攤商立場而言，工程多做一天就少賺一天，加上遷入中繼市場或往後進駐新大樓的生意起落，存在不小變數，也讓攤商對於市場改建又愛又恨。

行事缺乏轉圜 沒人情味

「柯在市場應該是沒票了！」 一位市場自治會長直言，做事還是作秀，攤商感受都很實際，一來柯只想搞環南、果菜等大市場，小市場就放任自生自滅，二來許多改建案風光開幕，但成果往往跟攤商需求有落差。

該名會長指出，當時馬英九、郝龍斌市長時代，面對攤商提出的建議都可以專案專簽，甚至連租金都可以當場談，柯講好聽是依法行事，但也缺乏轉圜餘地，少了一股生意人最在意的「人情味」，「叫我們這一票怎麼投得下去？」

(中國時報)

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