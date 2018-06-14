全國低碳城市 新北6連霸

新北市五股區水碓里響應市府減碳政策，利用老人公寓頂樓閒置空間設置魚菜共生系統，成為環境教育的好所在。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導
新北「低碳城市」6連霸，環保局副局長王美文（右）13日代表新北市府領獎。（譚宇哲翻攝）

新北減碳成果再下一城！環保署13日舉行「106年度直轄市及縣（市）環保機關推動因應氣候變遷行動執行績效評比」全國特優獎頒獎，新北市以低碳生活實踐、氣候變遷調適的優異表現，連續第6年榮獲全國特優。

市府經驗 吸引各界取經

新北市升格後陸續推出全國首創的「節電診所」、「低碳社區標章」、「低碳社區規劃師」、「節電認同券」、「揪團來省電」、「參與式屋頂農場」等節能減碳政策，並領先全國內成立專責的低碳社區發展中心，減碳成效獲得6次全國特優獎肯定。

新北市環保局副局長王美文13日代表新北市府領獎，王美文表示，氣候變遷衝擊日益嚴重，全球有超過70％溫室氣體排放來自城市，因此，城市層級的減碳行動已成為對抗全球暖化的重要推手，新北市的成功經驗已吸引各界爭相前來取經，讓好的政策在全國各縣市遍地開花。

輔導區里 取得低碳認證

此外，新北市2015年也率全國之先取得環保署低碳永續家園縣市層級最高等級的銀級認證，並持續輔導全市各行政區里參與認證，至今共有7個銀級認證里、177個銅級認證里，另有12個區獲得銅級認證，認證通過數量居全國之冠，新北市也不吝分享經驗，期盼與各城市攜手合作，共同面對氣候變遷。

環保局指出，以實施數年的「節電診所」、「低碳社區標章」及「低碳社區規畫師」等措施為例，一年最多可省下超過1萬度電、省水6000度以上及減碳約3萬5000公噸二氧化碳當量。

另外，全國首創「新北市節電認同券」，針對耗能家電推出季節限定專案；「夏月節電中，揪團來省電」活動則由里長投入，市民積極配合，至今累計節電量超過182萬度，減碳量達965公噸以上，不僅讓節電種子深植於民心，也獲得評審委員青睞。

(中國時報)

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