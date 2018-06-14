鄉鎮長選戰 人口少拚更凶

2018年06月14日 04:10 中國時報 賴佑維 ／綜合報導 邱立雅、／綜合報導

偏鄉選舉因公民數少，在「一票都不能少」的壓力下，激烈程度更勝市區。人口僅4600多人的新竹縣五峰鄉，目前就有3人有意參選鄉長，平均只要1千票上下就能當選，激戰程度可見一斑。

千票就能當選 賄聲賄影

新竹縣人口數最少的五峰鄉僅有4600多人，過去曾有3屆鄉長因貪汙被拔的紀錄，下屆5合1選舉有多人表態參選鄉長，目前浮上檯面的就有3人，包括前任鄉代會主席葛忠義、林務局竹東工作站主任朱劍鳴、現任鄉代會主席曾榮貴。

五峰鄉2014年鄉長選舉當選人獲1171票，第二高票數則為955票，當選與否差距僅216票，也讓選戰打起來難度高。人口僅有5500多人的峨眉鄉目前有鄉公所機要祕書王增忠，以及現任鄉民代表黃森昌雙強競爭。政黨色彩偏藍的王曾忠性格內斂，反觀政黨色彩偏綠的黃森昌，行事作風較為積極，形象看板走年輕活力風。

桃園市復興區人口約1萬多人，以本屆區長選舉為例，當選的區長范振興後來雖因涉賄請辭，但拿下2856票就能當選。後來舉辦補選，現任區長曾志湘也以1477票當選。相對其他縣市鄉鎮市，需要當選的選票少，更顯一票都不能少的壓力。

選民服務 要讓民眾有感

因為人口少，每屆選舉賄選風聲頻傳。就有參選人助理曾說，在復興區花錢賄選，因為人口少了很多，遠比在其他區域賄選容易。但部落民眾彼此都有姻親關係，「買到對手親戚被檢舉，也是常有的事。」

地方人士指出，小鄉鎮選戰打法與大鄉鎮不同，大鄉鎮可從文宣、網路戰下手，但小鄉鎮講究人情味，一定要積極勤跑基層，選民服務及婚喪喜慶大小活動都要做得周到，近距離接觸讓民眾有感，選戰打起來難度不輸大鄉鎮。

(中國時報)