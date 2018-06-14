黑葉荔枝價跌 芬園農會收購

2018年06月14日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

荔枝紅了！果農笑了！歷來黑葉荔枝賣相都不好，今年大豐收，不少果農心糾結，彰化縣芬園鄉農會新創舉，只要果農願意賣，芬園鄉農會全以每公斤18元收購；另糯米荔枝受歡迎，彰化縣政府也和芬園鄉農會合作，結合縣內10多家企業認購4000盒、6000台斤。

價跌放棄採收 幾乎廢園

彰化縣荔枝生產面積942公頃，又以芬園鄉的黑葉荔枝和糯米荔枝面積最大，約434公頃，今年沒有寒流，春天少雨，讓荔枝大盛產，但荔枝隨品種不同，市場接受度也有落差，黑葉荔枝子大肉薄，價格很難拉上去，加上農村人力老化，造成廢棄荔枝園越來越多。

荔枝向來是芬園鄉的特產，吳寶春拿下世界麵包冠軍的荔枝乾就來自芬園。芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，果農看黑葉荔枝價跌，幾乎放棄採收，廢園不管理，也埋下荔枝椿象大爆發的蟲蟲危機，農會本著照顧農民，全面以1公斤18元收購，不讓農民血本無歸。

農會魄力創舉 果農笑了

這個魄力的創舉不只嘉惠芬園鄉民，彰化縣內社頭、員林等凡栽植荔枝的果農只要有意願，芬園鄉農會都收購。消息傳出，連南投縣草屯鎮的果農也來問「我們也可以嗎？」黃翊愷說「都收了！」

黃翊愷指出，台灣農業的最大問題在缺少平台整合，芬園鄉農會搶先試辦，已經和很多冰果店、加工廠接洽，收購的荔枝將製作果汁、荔枝乾，開創多元利用，延續荔枝生命和風味，打響芬園鄉農產名號。

彰化縣長魏明谷也號召彰化縣工商發展投資策進會結合縣內10多家企業認購糯米荔枝，協助搭起平台，首批交貨130盒，目標4000盒，減少農民不被中盤商剝削，保障一定利潤。

(中國時報)