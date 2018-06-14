國民黨張麗善求變 要讓雲林上場

2018年06月14日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

國民黨雲林縣長參選人張麗善13日在虎尾鎮舉辦首場參選縣長記者會，發表競選主視覺設計，並以「雲林上場」做為競選主標語，強調雲林不能永遠當配角，要成為帶領台灣走出困境的主角，是台灣邁向世界的門戶。

盼創造雲林人時代

張麗善競選團隊13日在虎尾鎮服務處，以「雲林上場」正式揭開競選序幕，現場包括國民黨雲林縣各鄉鎮市長與縣議員參選人，以及上百名支持者為張麗善加油打氣，營造「共同上場、迎向勝利」的團結氣氛。

張麗善邀請5名來自各行業的青年到場，並提出經濟、農業、文化、技職、體育、青年6大項「雲林上場」概念，希望創造屬於雲林人的時代，攜手鄉親前進世界舞台。

張麗善表示，雲林在1959年87水災後就出現人口外移情況，時至今日，人口外移與人口老化仍是雲林最大的痛處，其實雲林本身的條件不輸其他縣市，只是缺乏一個發展契機。

成為邁向世界門戶

5名青年輪流發表他們的心聲後，張麗善強調雲林要能上場，麥寮港要開發為工商綜合港，要有專屬的農業改良場，底蘊豐富的布袋戲與宗教文化要能「轟動武林、驚動萬教」走上世界舞台，教育與體育要給年輕人更多舞台、市場與機會。

張麗善強調，雲林的產業與鄉親多年來為台灣默默的付出耕耘，沒有理由總是被忽視，雲林不該永遠扮演配角，而是可以帶領台灣走出困境的主角。

她說，雲林不只是農業大縣，只要勇於創新，更可以成為台灣邁向世界的門戶。

(中國時報)