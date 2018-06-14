愛河龍舟賽 14洋隊打擂台

2018年06月14日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

16日將開划的高雄愛河端午龍舟賽公布賽程，除了民俗龍舟社會公開組、社會混合組將採預賽、複賽、半決賽、決賽，其餘均採預賽、決賽各2趟加總決定名次，18日代理巿長許立明還要率首長與姐妹巿來一場表演賽。

首長隊尬姐妹市 秀一手

高雄巿體育會龍舟委員會指出，民俗龍舟社會公開組、社會混合組因報名隊伍多，尤其公開組有14隊報名，冠軍可獲得15萬元獎金，為了比賽公平，將有預賽、複賽、半決賽，決賽並採內外水道互換，2趟總和分出高下。

大會表示，內外水道互換是避免因水流差異影響成績，因此其他各組將以預賽2趟決定晉級與否，再以決賽2趟取最後名次。而全國獨創的龍舟拔河今年改採6對6、背對背拉力，並取消要有舵手證的舵手，改以牽引手，降低門檻。

拔河賽背對背 取消舵手

今年龍舟賽有不少焦點，像是報名參賽的外籍人士有14隊、231人，遠道而來的西雅圖高雄姐妹市協會隊，除了參加傳統龍舟、龍舟拔河賽，18日晚上還要與代理市長許立明所率的24名一級局處首長組成的首長隊進行表演賽。

高雄巿體育處指出，今年龍舟賽16日至18日舉行，有111隊、2577人參賽，總獎金90萬元，競技龍舟賽去年由海軍官校拿下公開男子組及公開混合組冠軍，樹德科大及旗美高中則分別榮獲大專混合組以及青少年混合組冠軍。

大型民俗龍舟部分，社會公開組去年冠軍是中鋼，警察局及中山大學國際龍舟隊分別為大型民俗龍舟機關學校組及國際混合組冠軍，今年除了爭取衛冕的隊伍，像日月光、健身工廠等龍舟隊也來勢洶洶，賽況精彩可期。

(中國時報)