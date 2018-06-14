昔日盟友倒戈 商業會改支持丁

2018年06月14日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

年底選戰逼近，白綠藍陣營積極爭取各界支持，台北市長柯文哲常說「敵人要少、朋友要多」，不過近期往日盟友紛紛倒戈，不僅投入200多億的市場改建未獲攤商支持，日前北市商業會高調成立丁守中後援會，是否造成骨牌效應，引發外界關注。

台北市商業會理事長、國光客運副董事長王應傑，本月5日號召北市不動產公會理事長陳春銅、東森購物執行策略長王令麟等商界大老，一同為國民黨北市參選人丁守中成立後援會，由於王應傑昔日曾公開稱讚柯「不反商、注重百姓福祉」，如今卻首先發難「棄柯挺丁」，且商業會涉及20萬員工 ，不容小看。

王應傑表示，柯上任之初推行各項政策，商界全力相挺，不過柯的行事作風越來越不受認同，大巨蛋案也一拖好幾年，底下幾百家協力廠商皆受牽連，另外雙子星案發展停擺，遲未重啟招商，這些都一再影響北市整體商業發展，「大家怕都怕死了！」

事實上，王應傑的國光客運台北西站也因配合柯的西區門戶計畫，被迫搬遷損失慘重。王應傑說，西區門戶計畫為老台北注入新氣象，但也讓廠商損失逾3億，還牽連5、600位司機生計，切身之痛讓商界決定跟柯說分手。

王還抱怨，柯文哲上任時，曾承諾每半年舉辦1次「市長與工商界有約」，近兩年都沒辦，層級變成「跟局長有約」。北市府發言人劉奕霆表示，市府與商界互動頻繁，若市長時間許可一定會出席，可能因行程多為不公開，聯繫過程產生誤會。

(中國時報)