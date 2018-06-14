選前謠言多 里長不堪其擾

2018年06月14日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

選前謠言滿天飛！里長們也不堪其擾。大溪仁義里長黃禎因請太太協助廣播，被謠傳不選、生重病、褫奪公權，自己超傻眼，只好出面澄清。龍潭中興里長彭石松也曾在選前被指是黑道、性侵外勞，讓他相當無奈。

里長們抱怨，只要選舉前半年，就會開始有謠言到處傳遞，每次版本都不一樣，令自己覺得很誇張，但久了其實也麻木了，平常服務有做好比較實在。黃禎擔任5屆里長，他說，服務有做好，又有其他讓里民感受在心的作為，才能不斷連任。

黃禎說，因為自己聲音低沉，常被里民抱怨自己含著魯蛋廣播，因此最近都請太太協助，沒想到被傳言是「不選了」，因為不打算澄清，還被傳成被褫奪公權、生病，讓自己相當傻眼，只好出面說明。他說，謠言若不澄清，真的會越來越誇張，也不知道到底為什麼要這樣亂傳謠言。

彭石松則說，曾被中傷是黑道人士、性侵外勞，結果最後都證明自己清白，他說，對於選舉謠言早就見慣了，還是平常認真做事，獲得鄉親肯定，才是勝選的方式。

有里長私下抱怨，每屆選舉，大從縣市首長，小到里長，總是有數不清的謠言，以里長為例，最常被與市議員分化，或是被「謠言」選邊站，久了甚至被迫成為事實，面對每屆謠言都不斷「進步」，只希望能止於智者。

(中國時報)