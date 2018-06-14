大湖農工報到6成 僅多3人

竹苗區唯一試辦完全免試入學方案的大湖農工，一度因超額錄取引發私校不滿，校長沈和成（中）全程監控關切報到率。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

教育部國教署首度試辦完全免試入學方案，竹苗地區唯一試辦學校國立大湖農工，因依照國教署指示超額錄取威脅私立高中職招生，一度引發私校連署抗議，然13日報到結果，報到率平均約6成，實際報到人數141人，比簡章核定的138人僅多出3人。

國教署今年指定49所高中職試辦完全免試入學，其中竹苗地區唯一單點試辦的國立大湖農工，依6成比例招收，簡章規範機械和食品加工科各46名，室內空間設計及園藝科各23名，合計138名。

但後半段的比序作業比不出結果，國教署指示全數錄取，結果大湖農工錄取名額大幅增加到231人，立即引起縣內7所私立高中職反彈，認為獨厚公立學校、威脅私校生存，連署向國教署抗議。

完全免試13日上午9至11時辦理報到，校方在活動中受理，有些是同學一起報到，有的由家長陪同，校長沈和成全程關注報到情形，每20分鐘統計1次。

截止報到時，機械和食品加工科實際有47及46人，室內空間設計及園藝科分別有25及23人，總計141人，較簡單核定的138人多出3人。

沈和成說，報到結果顯示並非錄取學生全數湧入這個升學管道，後續另4成的招生作業仍如常辦理，教育部也有減少公立學校班級學生人數措施，緩和完全免試對私校的衝擊。

完成報到的張姓、羅姓、高姓學生和張姓家長，認為完全免試方案對偏鄉學生升學大有助益，而且能在地適才升學。

(中國時報)

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