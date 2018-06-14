蔡衍明基金會 愛心紅包送到大安區

2018年06月14日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

蔡衍明愛心基金會「公益青年送愛下鄉趣」列車，13日抵台中市大安區進行端午節慰問，基金會副執行長彭澤惠及趙忠傑為80個弱勢戶送上紅包，許多人感動得掉下眼淚來；彭澤惠說，基金會長期推廣公益理念，3年來超過1萬3000戶受惠，金額高達6500萬元，希望能幫助到真正需要的人。

蔡衍明愛心基金會2015年擴大與各地大學合作，推廣青年公益送愛活動，台中逢甲大學學生到各角落訪視家戶，讓許多經濟狀況不佳的民眾或獨居老人受到社會關注。

「公益青年送愛下鄉趣」列車今年共6站，昨抵第4站的偏鄉大安區，區長周琇茹及各里長熱烈歡迎，非常感謝基金會長期的善心，現場民眾則滿心期待雪中送炭的大禮。

彭澤惠、趙忠傑表示，董事長蔡衍明關懷弱勢，長期推動孝親敬老理念，基金會更結合青年學子到各個角落去，深入發掘生活周遭弱勢與獨老，了解困苦人家的處境，並在端午前夕每戶發放5000元慰問金，3年來超過1萬3000戶受惠，發放金額高達6500萬元。

彭澤惠及趙忠傑為80個弱勢戶送上紅包，逐一噓寒問暖，祝福他們端午節快樂，有人收下紅包後頻頻道謝、老爺爺更直說「董事長做人很好、很成功！」賴小姐收下紅包後，想到家中困境不禁淚潸潸，彭澤惠抱著她不斷安慰，要她堅強及加油，她則心懷感激，謝謝基金會的幫助。

(中國時報)