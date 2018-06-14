蔡衍明基金會 愛心紅包送到大安區

蔡衍明愛心基金會副執行長彭澤惠（後）及趙忠傑（前），親手送上端午慰問紅包，讓受惠者備感溫馨。（陳淑娥攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

蔡衍明愛心基金會「公益青年送愛下鄉趣」列車，13日抵台中市大安區進行端午節慰問，基金會副執行長彭澤惠及趙忠傑為80個弱勢戶送上紅包，許多人感動得掉下眼淚來；彭澤惠說，基金會長期推廣公益理念，3年來超過1萬3000戶受惠，金額高達6500萬元，希望能幫助到真正需要的人。

蔡衍明愛心基金會2015年擴大與各地大學合作，推廣青年公益送愛活動，台中逢甲大學學生到各角落訪視家戶，讓許多經濟狀況不佳的民眾或獨居老人受到社會關注。

「公益青年送愛下鄉趣」列車今年共6站，昨抵第4站的偏鄉大安區，區長周琇茹及各里長熱烈歡迎，非常感謝基金會長期的善心，現場民眾則滿心期待雪中送炭的大禮。

彭澤惠、趙忠傑表示，董事長蔡衍明關懷弱勢，長期推動孝親敬老理念，基金會更結合青年學子到各個角落去，深入發掘生活周遭弱勢與獨老，了解困苦人家的處境，並在端午前夕每戶發放5000元慰問金，3年來超過1萬3000戶受惠，發放金額高達6500萬元。

彭澤惠及趙忠傑為80個弱勢戶送上紅包，逐一噓寒問暖，祝福他們端午節快樂，有人收下紅包後頻頻道謝、老爺爺更直說「董事長做人很好、很成功！」賴小姐收下紅包後，想到家中困境不禁淚潸潸，彭澤惠抱著她不斷安慰，要她堅強及加油，她則心懷感激，謝謝基金會的幫助。

(中國時報)

大湖農工報到6成 僅多3人 華山頒榮譽博士 為百歲獨老慶生

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。