政風處發動查帳 北農怒批違法

2018年06月14日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 吳堂靖 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

北農總經理吳音寧爭議持續延燒，國民黨議員徐弘庭前天出示北市政風處調查報告，直指吳買菜送家鄉過程有3大缺失，質疑吳說謊、不適任。對此，北農昨（13日）強硬回擊，批評政風處依法不能對民營企業進行調查，製作調查報告行為更屬違法，未來將不再允許政風機構到公司進行調查。

吳音寧2月買剩菜送彰化溪州鄉，遭藍議員質疑圖利家鄉團體，政風處根據議員書面質詢，配合市場處了解相關狀況，針對吳音寧處理剩菜聯繫過程、業務費使用情形釐清，並以報告回覆。徐弘庭前天出示調查結果，認為報告明指吳音寧對送菜一事說法與事實有出入，質疑吳公然說謊。

不過外界質疑，政風處不僅調查北農，還寫報告回覆議員，恐有適法疑慮。民進黨團總召李慶鋒說，昨請相關人員到黨團專案報告，發現6月5日查帳當天，是市府祕書長張哲揚指示政風處長沈鳳樑，再由政風處要求監察人沈榮銘加速查帳時程，實在不解怎會由政風處發動查帳，整個程序亂了套，作法毫無法令依據。

北農也發布聲明強硬表示，北農並非公務機關，也非公營事業，是自負盈虧民營事業，北市政風處並無權限調查北農相關經營事項，但政風處多次到北農調查，已屬違法，未來將不再允許政風機構到公司進行調查，盼政風處不要再逾越法律權限。

對此，政風處副處長江北鑾強調，這不是行政調查，只是會同市場處去了解狀況，並沒有做政風調查報告，而是根據市場處了解結果，回覆議員的書面索資，此舉沒有違法。

至於曾說2天內要公布查帳結果的柯文哲，日前還在臉書稱「尚未發現不法情事」，昨卻改口說北農是由董事會治理，「市長也沒資格看監察人報告」，只有交代在6月19日臨時董事會前，把該調查的調查清楚，至於結果如何揭露，就回到公司治理層面，由董事會決定。

(中國時報)