桃園農業物流園區 提供一條龍服務

2018年06月14日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

行政院農業委員會規畫在大園區沙崙產業園區周邊設立總面積16公頃的「桃園農業物流園區」，建立轉運、檢疫、檢驗、通關一條龍服務，將台灣農產拓銷到國際市場，13日農委會主委林聰賢與市長鄭文燦簽訂合作開發備忘錄，爭取3年內試營運、4年完善上路，預計招商引資50億元、每年產值超過10億元。

鄭文燦表示，16公頃的桃園農業物流園區在沙崙油庫東側約11公頃，以及約5公頃的沙崙產業園區土地，提供如花卉、觀賞魚類或冷鏈產品等進出口使用，市府將全面配合辦理土地取得及交通條件改善。

另外，蔬菜低溫倉儲預計今年完工，完工後不僅增加整體蔬菜在颱風季節來臨時的調度能力，也能提升農民收益及消費市場的穩定。此外也與桃園果菜市場公司研議尋覓適當廠址設立大型批發市場，提供果菜承銷商更完善的銷售空間。

林聰賢表示，桃園具有國際機場與鄰近台北港的地利，提供轉運、檢疫、檢驗及通關的一條龍服務，讓物流業形成產業聚落，預計投入約50億元經費，完工後預估每年產值可達10億元，為台灣的稻米、茶葉等優質農特產品，建立國際通路的戰略平台。

農委會因應農地利用型態的改變，推出「大糧倉計畫」，並進行用地補貼，市府也以全市轉作雜糧達500公頃以上，以及平地茶園種植面積達500公頃以上為目標持續邁進。

(中國時報)