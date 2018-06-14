口湖烏魚子肉粽 濃縮版海陸大餐

2018年06月14日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣口湖鄉農會推廣在地農漁產，13日推出烏魚子肉粽，將整片烏魚子包入粽子內，加上3層肉、花生、蝦米，吃得到傳統口味與在地海味，配合端午佳節的到來，讓烏魚子的吃法更多元多樣，同時增加烏魚子的銷售量。

端午節將屆，各機關社團紛紛推出包粽子活動，口湖鄉看好愈來愈興盛的粽子商機，今年特別推出烏魚子肉粽，由農會家政班媽媽研究如何將烏魚子與肉粽結合，讓烏魚子不僅是辦桌的必備菜餚，更能成為肉粽的食材之一。

口湖鄉農會推廣部主任李龍全表示，端午節肉粽愈來愈多樣，有傳統市場的老店肉粽，也有五星級餐廳的高價肉粽，為了在粽海中引起注意，一定要推陳出新，烏魚子肉粽結合傳統口味與在地海味，極具賣點。

農會家政班一開始嘗試將烏魚子打碎拌入糯米與其他食材中再蒸煮，發現雖有烏魚子的鮮味，卻無法呈現其口感，後來用1整片的烏魚子包入肉粽內，烏魚子與3層肉、花生、蝦米出乎意料的搭配，讓人一口接一口。

李龍全說，農會的烏魚子肉粽採用口湖在地優質烏魚，加上傳統配料，有烏魚子的鮮味與3層肉的香味，有如濃縮版的海陸大餐，加上花生、蝦米，吃起來口感層次豐富，推出後大受歡迎。不過農會並沒有販賣烏魚子肉粽，主要是提供新吃法，藉此增加烏魚子的銷售量。

(中國時報)