南科攜手中正大學 打造AI新未來

2018年06月14日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

南科AI-ROBOT自造基地結合產官學資源，要打造南部AI重鎮，培養更多人才，近期與國立中正大學推出一系列活動，甫落幕的2018 Fintech機器人自造競賽更有15支國內大專院校隊伍闖進最後評選，台北商業大學NTUB-iRobot隊以洗錢防制機器人IROBOT拿下冠軍，後續還有AI結合金融科技的論壇及各項AI機器人展示的「南科aI自造夢想嘉年華」，精采可期。

Fintech機器人自造競賽是結合AI技術，激發學生思考智慧科技如何應用於解決金融相關議題，奪得首獎的台北商業大學IROBOT，整合多方工具以行動化、自動化、視覺化為亮點，能夠提升查核人員作業效率，能應用在雲端稽核商務上，因此脫穎而出，團隊也獲得10萬元獎金。

南科管理局局長林威呈表示，南科今年產值近8700多億元，產官學資源匯聚，是一個很好的圓夢舞台，台灣年輕世代不缺人才，只欠舞台，會全力提供平台供大家揮灑；中正大學研發長黃士銘則說，未來AI市場非常大，中正大學加入自造團隊，希望能共同創造新的南科傳奇。

南科AI-ROBOT自造基地與中正大學陸續推出金融科技相關活動，包括15日「智慧新前景，金融大未來」論壇，及16日在成大中正堂的「南科aI自造夢想嘉年華」，現場有機器人互動、機器人競賽，還有李時珍機器人能幫你做健康諮詢，VR排球、VR飛行傘可以體驗，歡迎民眾前往。

(中國時報)