高市抽驗粽子 2件不合格

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中國時報
／高雄報導

端午節將至，高雄市政府衛生局自今年4月底會同市府消保官、衛生福利部食品藥物管理署針對傳統市場、賣場、超市等場所，抽驗端午節應節各式粽子及食材共計128件，共有2件不合格。

抽檢的食品包含調味醬料32件、即食粽子27件、蛋黃18件、蝦米16件、豬肉12件、花生及粽葉各8件、醃製蔬菜3件、香菇及香菜各2件，分別檢驗防腐劑、甜味劑、衛生標準等。其中1件香菇檢出農藥及1件筍干檢出二氧化硫與規定不符，不合格率1.56%，另4件蝦米檢出甲醛，已移請供應商轄管衛生局釐清是否有人為添加。

衛生局說，4件蝦米檢出甲醛含量為10.29ppm至15.96ppm，因水產品於貯存期間可經由酵素作用自然代謝而產生甲醛，根據食藥署蒐集國內外的文獻顯示，蝦米的甲醛濃度背景值約介於9.1至243.6ppm，本次4件蝦米檢出甲醛含量尚介於背景值內，惟甲醛非台灣准用之食品添加物，已移請供應商來源所轄衛生局查察是否有人為添加甲醛情事。

此次2件不合格產品分別為香菇1件檢出農藥殘留貝芬替2.23ppm（標準：0.5ppm以下），筍干1件檢出漂白劑二氧化硫 1.24g／kg（標準：0.5g／kg以下），衛生局已責令販售業者將該批產品下架，並分別移請供應商來源轄管臺中市及屏東縣衛生局依法辦理。

(中國時報)

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