對抗旱澇 海綿城市多管齊下

2018年06月14日 04:10 中國時報 （臺北市政府工務局廣告）

面對極端氣候問題，今年5月單日最高溫及連續高溫日數雙雙打破台北氣象站有史以來紀錄，最高溫達38.2℃。隨著天氣越來越炎熱，市民於戶外對日抗戰必須隨時補充水分，花草樹木也一樣，旱季時澆灌頻率也隨之增加。加上今年4、5月梅雨遲遲未到造成全台部分水庫水情告急，水資源的使用及調配將更為嚴峻。不過，拜台北市近年施行海綿城市於公園及廣場廣設雨撲滿，進行雨水回收再利用，除利用雨撲滿貯存雨水進行花草樹木澆灌，甚至於可替代寶貴的自來水資源，運用於沖廁、灑掃、洗街、消防、防災、生態景觀補注等非人體接觸用水，目前本市於12處公園廣場設有超過500噸之雨撲滿，未來更將設置超過1100噸，有效發揮海綿城市「吸水、放水」功效，達到水資源循環及永續利用精神。

臺北市政府在長期推動都市透水綠化及流域整體規畫基礎上，進一步推動「海綿城市」政策，以「健全都市水循環」、「多元活絡水利用」、「穩定供水有效用水」、「提升防洪容受度」、「生態多樣水棲地」、「豐富魅力水遊憩」6大目標提升本市水綠環境，透過工程及管理相關策略，茲就前3項目標之工作重點說明如下：（一）藉由人行環境改善計畫、公園、停車場、校園等廣設透水鋪面、持續推動建築綠屋頂。（二）落實建築基地保水及雨水回收、推動雨水多元利用、回收水再利用。（三）翡翠水庫穩定供水、推廣節流、管網防漏及促進直飲等計畫。

近年來極端氣候及環境不斷的變遷，台北市透過海綿城市策略多管齊下以對抗旱澇，打造台北成為宜居、永續的海綿城市。

(中國時報)