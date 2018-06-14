龍潭復辦獅王爭霸賽 周六登場

2018年06月14日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

龍潭歸鄉文化節16至18日在龍潭大池舉辦，除了市長盃龍舟賽、水舞秀、音樂會外，水上高樁獅王爭霸賽暨客家獅表演去年停辦後，今年在鄉親期待下復辦，有10隊報名，民眾可觀賞刺激的水上跳樁舞獅表演。

乙未客家戰役文化季龍潭歸鄉文化節將在龍潭大池舉辦，其中16、17、18日依序為市長盃龍舟賽的預賽、複賽、決賽，水舞秀則是17、18日晚間7時30分、8時30分。音樂會則是17日、18日早上10時到12時、下午1時到4時，其中17日晚上17時到9時30分還有晚會。

其中水上高樁獅王爭霸賽暨客家獅表演活動，去年一度停辦。地方人士表示，主因在於前幾年舉辦比賽時，曾經發生摔下高樁的狀況，後來2015、2016年改成表演賽性質，但表演賽刺激性較低，民眾興趣也因此降低，去年也希望民眾聚焦龍舟競賽停辦，但不少居民引頸期盼，因此決定復辦。

桃園市客家事務局表示，水上高樁獅王爭霸賽是全國唯一的水上高樁獅比賽，17日為預賽、18日為決賽，將有10支隊伍進行爭霸，搶奪總獎金40萬元的高樁獅王獎項。場地經廠商檢測安全無虞，目前裝設防護網、包覆防撞海綿、更新止滑板及表演浮台整理工作，完成後即可開放參賽獅隊練習。

(中國時報)